https://ria.ru/20201028/obstrel-1581862711.html

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертерского района

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле территории Тертерского района, расположенного у зоны боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:25

2020-10-28T07:25

2020-10-28T08:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

минобороны азербайджана

нагорный карабах

москва

сша

баку

азербайджан

армения

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<strong>БАКУ, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> обвинило <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> в артиллерийском обстреле территории Тертерского района, расположенного у зоны боевых действий в Карабахе.Позже в Баку добавили, что Ереван атакует и по другим направлениям. Комментарием армянской стороны РИА Новости пока не располагает.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201027/karabakh-1581850687.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

3

россия

нагорный карабах

москва

сша

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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