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Туризм
https://ria.ru/20201028/marshruty-1581886348.html
Названы самые популярные в октябре маршруты для бизнес-поездок
Российские бизнес-путешественники этой осенью чаще всего летают в обе столицы и Екатеринбург, а на поезде ездят во Владимир, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:28
2020-10-28T11:28
авиабилеты
самолеты
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
новосибирск
самара
владимир
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. </strong>Российские бизнес-путешественники этой осенью чаще всего летают в обе столицы и Екатеринбург, а на поезде ездят во Владимир, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в этом году компании с осторожностью планируют будущие командировки: большая часть билетов (85 процентов) куплена накануне отъезда, максимум за неделю до вылета. В прошлом году так поступали только 70 процентов корпораций. А приобретают проездные документы более чем за месяц лишь один процент фирм. В прошлом году их было в пять раз больше.Сократилась глубина продаж и при покупке билетов на поезд: более 40 процентов бизнес-туристов приобретают их за два-три дня до отправления (в прошлом году так поступали лишь 15 процентов). За полмесяца оплачивают проезд лишь пять процентов организаций, что в два с половиной раза меньше, чем год назад.При этом, по словам экспертов, объем перелетов в бизнес-целях практически восстановился: доля бронирований с вылетом в октябре 2020 года составила 95 процентов от аналогичного периода прошлого года. Помимо двух столиц и Екатеринбурга, командировочные часто покупали авиабилеты в Сочи, Новосибирск, Казань, Уфу, Самару, Мурманск и Владивосток. Доля бронирований проездных документов в октябре на поезда за год сократилась на 17 процентов. Москва и Санкт-Петербург – лидеры спроса, на третьем месте по популярности – Владимир. Также много поездок для своих сотрудников предприятия планировали в Ярославль.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
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уфа
новосибирск
самара
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Новости
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авиабилеты, самолеты, туризм, новости - туризм, москва, уфа, новосибирск, самара, владимир, мурманск, сочи, екатеринбург, санкт-петербург

Названы самые популярные в октябре маршруты для бизнес-поездок

11:28 28.10.2020
 
© Fotolia / peshkovaМужчина наблюдает за взлетающим самолетом
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Fotolia / peshkova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российские бизнес-путешественники этой осенью чаще всего летают в обе столицы и Екатеринбург, а на поезде ездят во Владимир, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в этом году компании с осторожностью планируют будущие командировки: большая часть билетов (85 процентов) куплена накануне отъезда, максимум за неделю до вылета. В прошлом году так поступали только 70 процентов корпораций. А приобретают проездные документы более чем за месяц лишь один процент фирм. В прошлом году их было в пять раз больше.
Сократилась глубина продаж и при покупке билетов на поезд: более 40 процентов бизнес-туристов приобретают их за два-три дня до отправления (в прошлом году так поступали лишь 15 процентов). За полмесяца оплачивают проезд лишь пять процентов организаций, что в два с половиной раза меньше, чем год назад.
При этом, по словам экспертов, объем перелетов в бизнес-целях практически восстановился: доля бронирований с вылетом в октябре 2020 года составила 95 процентов от аналогичного периода прошлого года. Помимо двух столиц и Екатеринбурга, командировочные часто покупали авиабилеты в Сочи, Новосибирск, Казань, Уфу, Самару, Мурманск и Владивосток.
Доля бронирований проездных документов в октябре на поезда за год сократилась на 17 процентов. Москва и Санкт-Петербург – лидеры спроса, на третьем месте по популярности – Владимир. Также много поездок для своих сотрудников предприятия планировали в Ярославль.
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