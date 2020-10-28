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https://ria.ru/20201028/lenin-1581946577.html
Зюганов пообещал "гнать дубовой палкой" предлагающих захоронить Ленина
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пообещал "гнать дубовой палкой" всех, кто будет настаивать на захоронении тела Владимира Ленина. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:51
2020-10-28T16:54
владимир ленин (владимир ульянов)
кпрф
геннадий зюганов
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Председатель ЦК КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> пообещал "гнать дубовой палкой" всех, кто будет настаивать на захоронении тела <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a>.В среду Зюганов вместе с представителями КПРФ и других левых организаций <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> принял участие в возложении цветов к Мавзолею Ленина в преддверии 102-й годовщины создания комсомола. Общаясь с журналистами после церемонии возложения цветов, он осудил регулярные попытки различных политиков настаивать на захоронении Ленина, а также напомнил, что у Кремлевской стены захоронено большое количество исторических деятелей.Ранее в сентябре на сайте Союза архитекторов России появилось сообщение о начале приема заявок на конкурс на лучшую концепцию по "реиспользованию" Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В частности, предлагалось сделать мавзолей филиалом Музея архитектуры имени <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHHusev/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Щусева</a> (Щусев — автор мавзолея). Позднее на сайте появилось обращение главы Союза архитекторов России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_SHumakov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Шумакова</a>, в котором отмечалось, что объявленный конкурс — это всего лишь попытка обсудить возможные варианты использования мемориального пространства. Также в нем подчеркивалось, что Союз архитекторов России не поднимает вопрос о перезахоронении Ленина и тем более не выступает за снос мавзолея. Позже Шумаков сообщил, что организация отменила объявленный конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея.Также в сентябре лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> в очередной раз призвал перенести все захоронения с Красной площади.
https://ria.ru/20201003/lenin-1578158930.html
Я хоть и не коммунист, но Зюганова полностью поддерживаю в этом вопросе!
58
Оставьте Мавзолей с телом Ленина в покое. Сохраните его для потомков. Эпоха коммунизма и СССР уже ушли в прошлое, Так хоть памятники оставьте для потомков, как пирамиды в Египте остались от эпохи фараонов.
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владимир ленин (владимир ульянов), кпрф, геннадий зюганов, москва, политика

Зюганов пообещал "гнать дубовой палкой" предлагающих захоронить Ленина

15:51 28.10.2020 (обновлено: 16:54 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пообещал "гнать дубовой палкой" всех, кто будет настаивать на захоронении тела Владимира Ленина.
В среду Зюганов вместе с представителями КПРФ и других левых организаций Москвы принял участие в возложении цветов к Мавзолею Ленина в преддверии 102-й годовщины создания комсомола. Общаясь с журналистами после церемонии возложения цветов, он осудил регулярные попытки различных политиков настаивать на захоронении Ленина, а также напомнил, что у Кремлевской стены захоронено большое количество исторических деятелей.

"Когда кто-то говорит, что придут, кого-то раскопают и выбросят, — передайте всем, что погоним дубовой палкой всех этих провокаторов", — сказал Зюганов.

Ранее в сентябре на сайте Союза архитекторов России появилось сообщение о начале приема заявок на конкурс на лучшую концепцию по "реиспользованию" Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В частности, предлагалось сделать мавзолей филиалом Музея архитектуры имени Алексея Щусева (Щусев — автор мавзолея). Позднее на сайте появилось обращение главы Союза архитекторов России Николая Шумакова, в котором отмечалось, что объявленный конкурс — это всего лишь попытка обсудить возможные варианты использования мемориального пространства. Также в нем подчеркивалось, что Союз архитекторов России не поднимает вопрос о перезахоронении Ленина и тем более не выступает за снос мавзолея. Позже Шумаков сообщил, что организация отменила объявленный конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея.
Также в сентябре лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз призвал перенести все захоронения с Красной площади.
Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 18:54Религия и мировоззрение
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФГеннадий ЗюгановМоскваПолитика
 
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