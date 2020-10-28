https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581882407.html

В России второй день снижается суточный прирост заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 16 202 новых случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Суточный прирост снижается... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:42

2020-10-28T10:42

2020-10-28T13:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 16 202 новых случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Суточный прирост снижается второй день подряд, при этом число умерших обновило максимум — 346 человек.Новые случаи зафиксировали в 84 регионах — прироста нет только на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>. Больше всего их в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (3670, накануне было 4312), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (727) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (505). Меньше всего новых случаев отмечено в Чечне (десять) и Ненецком автономном округе (четыре). У четверти инфицированных нет симптомов.Накануне сообщалось о 16 550 новых случаях, а максимальный показатель зафиксировали 26 октября — 17 347. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 1 563 976. Темпы прироста за минувшие сутки в целом по стране составили один процент.Умерли за минувшие сутки 346 человек — это максимум с начала эпидемии. До этого наибольший показатель составлял 320 человек, его зафиксировали накануне. За все время эпидемии скончались 26 935 человек.Из больниц за сутки выписался 12 361 выздоровевший, общее число перенесших заболевание теперь составляет 1 171 301 человек.Число заразившихся коронавирусом во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, превысило 43 миллиона, 1,15 миллиона человек умерли. Среди наиболее подверженных инфекции стран — США, Индия и Бразилия. Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Аргентину, Испанию, Колумбию, Великобританию и Мексику. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/immunitet-1581863608.html

Сергей Сергей Супер! 122

Арсений Новиков Это успех....... 102

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество