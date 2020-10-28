https://ria.ru/20201028/karabakh-1581984055.html

В ООН назвали боевые действия в Карабахе неприемлемыми

Продолжающиеся боевые действия в Нагорном Карабахе неприемлемы и должны быть прекращены немедленно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:14

2020-10-28T19:14

2020-10-28T20:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

оон

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ООН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Продолжающиеся боевые действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> неприемлемы и должны быть прекращены немедленно, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a>."Мы строжайшим образом осуждаем все атаки по населенным районам, затронутым конфликтом, включая удары по городу Барда, в результате которых, как сообщается, многие погибли и были ранены", - сказал Дюжаррик.Также, по его словам, <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> осуждает обстрелы <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> и других населенных пунктов Нагорного Карабаха. "Таким атакам не может быть оправдания. Мы еще раз повторяем призыв генерального секретаря ко всем сторонам немедленно ввести гуманитарное прекращение огня, о котором они договорились, и полностью выполнять свои обязательства по защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - добавил он."Продолжающиеся боевые действия неприемлемы и должны быть прекращены немедленно", - подчеркнул Дюжаррик.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581973726.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, оон, азербайджан, армения, в мире