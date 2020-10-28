https://ria.ru/20201028/karabakh-1581980487.html

МИД Армении назвал обстрелы Степанакерта и Шуши военным преступлением

Министерство иностранных дел Армении назвало удары азербайджанских ВС по Степанакерту и Шуши военным преступлением. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:40

2020-10-28T18:40

2020-10-28T18:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> назвало удары азербайджанских ВС по <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a> и Шуши военным преступлением.В заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что 28 октября, вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в течение дня многократно подвергли ракетно-бомбовым ударам столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт и второй по величине город Шуши."Были обстреляны жилые кварталы и гражданская инфраструктура, в том числе роддом Степанакерта. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Это военное преступление, которое является грубым нарушением международного гуманитарного и обычного права, явно демонстрирует, что целью Азербайджана в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) являются люди - младенцы, матери, старики", - говорится в заявлении.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> назвал военным преступлением удар по азербайджанскому городу Барда. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">генпрокуратуры Азербайджана</a>, в результате обстрела в Бадре погибли не менее 19 человек, ранены 60.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

Мёбиус И Сыновья Военное преступление это убийство мирных жителей в Барде. 74

Ёжик В Тумане Армяне сами взорвали роддом. Никто их не обстреливал. 56

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нагорный карабах

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире