https://ria.ru/20201028/karabakh-1581919608.html

В Азербайджане сообщили о 21 погибшем при ракетном ударе по городу Барда

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших при обстреле ВС Армении азербайджанского города Барда выросло до 21, ранены около 70 человек. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:47

2020-10-28T13:47

2020-10-28T15:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 28 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что число погибших при обстреле ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> азербайджанского города Барда выросло до 21, ранены около 70 человек.Ранее минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли из РСЗО "Смерч" город Барда, расположенный вблизи зоны боевых действий в Карабахе. Прокуратура сообщала о 19 погибших. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян отвергла обвинения Баку.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

Leyla Safi Вам нас не напугать. Карабах-это Азербайджан!!! 39

Confident Doubt Не дай, конечно Бог, но елси бы такое случилось на армянской стороне, такой поднялся бы шум, по всему миру, и BBC и CNN, ну а российcкие сайты были бы переполнены фото и видео с плачущми и дающими интервью окровавленными людьми. А елси такое на азербайджанской стороне, пару сихих строчек достаточно... И нигде на мировых новостных ресурсах... Потому я и за справедливость и обьективность 29

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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