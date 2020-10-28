В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе
12:50 28.10.2020 (обновлено: 13:01 28.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов города Мартуни в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле сожалеют и обеспокоены продолжением боевых действий в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бои все равно продолжаются, это вызывает сожаление и обеспокоенность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают происходящее в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта