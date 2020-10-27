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https://ria.ru/20201027/youtube-1581713899.html
Названы российские YouTube-блогеры, лидирующие по доходам от рекламы
YouTube-канал LABELCOM заработал на рекламе более 3,5 миллионов долларов, возглавив соответствующий рейтинг Forbes. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:04
2020-10-27T11:04
сбер
александр гудков
samsung
николай соболев
forbes
газпром нефть
ксения собчак
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> YouTube-канал LABELCOM заработал на рекламе более 3,5 миллионов долларов, возглавив соответствующий рейтинг <a href="https://www.forbes.ru/ratings" target="_blank">Forbes.</a>Отмечается, что самое популярное шоу канала - "Что было дальше?" (ЧБД), так же на канале выходят шоу от дуэта "Лена Кука" из "Comedy Баттл", Roast Battle с <a href="http://ria.ru/person_aleksey-scherbakov-komik/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Щербаковым</a> и другие. По данным Forbes, реклама на канале в среднем самая дорогая - в ЧБД она продается на несколько месяцев вперед. Среди рекламодателей такие компании как "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром Нефть</a>" и Samsung.На втором месте - канал о гаджетах Wylsacom, созданный блогером Валентином Петуховым. Доход с рекламы составил более 3,4 миллионов долларов. На канале размещается реклама производителей смартфонов, ПК и техники, так же у Петухова есть контракты со "<a href="http://ria.ru/organization_sber/" target="_blank" data-auto="true">Сбером</a>" и "Мегафном".Дальнейший рейтинг Forbes выглядит следующим образом: <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gudkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гудков</a> (канал Чикен Карри, 2,5 миллиона подписчиков - доход более 1,1 миллиона долларов), <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dud/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Дудь</a> (8,2 миллиона подписчиков, доход - 980 тысяч долларов), Антон Лапенко (2,8 миллиона подписчиков, доход - 980 тысяч долларов), Алексей Пивоваров (1, 6 миллиона подписчиков, доход - 920 тысяч долларов), Дима Гордей (5,5 миллиона подписчиков, доход - 850 тысяч долларов), Ксения Собчак (1,8 миллиона подписчиков, доход - 840 тысяч долларов).Также в рейтинг вошли Дима Масленников (8,6 миллиона подписчиков, доход - 780 тысяч долларов), Константин Заруцкий (4,8 миллиона подписчиков, доход - 660 тысяч долларов), <a href="http://ria.ru/person_irina-shikhman/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шихман</a> (1,4 миллиона подписчиков, доход - 650 тысяч долларов), Николай Соболев (5,2 миллиона подписчиков, доход - 600 тысяч долларов), Эрик Давидыч (4 миллиона подписчиков, доход - 510 тысяч долларов), Андрей Ширгин (15,1 миллион подписчиков, доход - 490 тысяч долларов), Алишер Моргенштерн (8,2 миллиона подписчиков, доход - 470 тысяч долларов).
https://ria.ru/20201012/tiktok-1579416103.html
https://ria.ru/20200929/spisok-1577922985.html
У перечисленных каналов основной контингент это школота и студенты, не думаю совсем, что они смотрят и вникают в эту рекламу, а уж тем более покупают что-то из того, что рекламируют. Исключение может быть недорогая мобильная техника. Думаю все эти контракты на рекламу - не что иное, как отмывание денег и попытки срубить откат, договорившись с блогером.
14
А Алёша где? Он же на Мальдивы исключительно на Ютубе зарабатывает.
12
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
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сбер, александр гудков, samsung, николай соболев, forbes, газпром нефть, ксения собчак, технологии, экономика

Названы российские YouTube-блогеры, лидирующие по доходам от рекламы

11:04 27.10.2020
 
CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. YouTube-канал LABELCOM заработал на рекламе более 3,5 миллионов долларов, возглавив соответствующий рейтинг Forbes.
"Forbes решил изучить, кому достаются эти деньги и посчитать, кто из видеоблогеров в русскоязычном YouTube зарабатывает на рекламе больше всех. Лидеры рейтинга стендапер с ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры — на канале LABELCOM они заработали за год $3,55 миллиона", - сообщается на сайте издания.
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Отмечается, что самое популярное шоу канала - "Что было дальше?" (ЧБД), так же на канале выходят шоу от дуэта "Лена Кука" из "Comedy Баттл", Roast Battle с Алексеем Щербаковым и другие. По данным Forbes, реклама на канале в среднем самая дорогая - в ЧБД она продается на несколько месяцев вперед. Среди рекламодателей такие компании как "Газпром Нефть" и Samsung.
На втором месте - канал о гаджетах Wylsacom, созданный блогером Валентином Петуховым. Доход с рекламы составил более 3,4 миллионов долларов. На канале размещается реклама производителей смартфонов, ПК и техники, так же у Петухова есть контракты со "Сбером" и "Мегафном".
Дальнейший рейтинг Forbes выглядит следующим образом: Александр Гудков (канал Чикен Карри, 2,5 миллиона подписчиков - доход более 1,1 миллиона долларов), Юрий Дудь (8,2 миллиона подписчиков, доход - 980 тысяч долларов), Антон Лапенко (2,8 миллиона подписчиков, доход - 980 тысяч долларов), Алексей Пивоваров (1, 6 миллиона подписчиков, доход - 920 тысяч долларов), Дима Гордей (5,5 миллиона подписчиков, доход - 850 тысяч долларов), Ксения Собчак (1,8 миллиона подписчиков, доход - 840 тысяч долларов).
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Также в рейтинг вошли Дима Масленников (8,6 миллиона подписчиков, доход - 780 тысяч долларов), Константин Заруцкий (4,8 миллиона подписчиков, доход - 660 тысяч долларов), Ирина Шихман (1,4 миллиона подписчиков, доход - 650 тысяч долларов), Николай Соболев (5,2 миллиона подписчиков, доход - 600 тысяч долларов), Эрик Давидыч (4 миллиона подписчиков, доход - 510 тысяч долларов), Андрей Ширгин (15,1 миллион подписчиков, доход - 490 тысяч долларов), Алишер Моргенштерн (8,2 миллиона подписчиков, доход - 470 тысяч долларов).
 
Обсудить5
СберАлександр ГудковSamsungНиколай СоболевForbesГазпром нефтьКсения СобчакТехнологииЭкономика
 
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