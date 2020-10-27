Названы российские YouTube-блогеры, лидирующие по доходам от рекламы
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. YouTube-канал LABELCOM заработал на рекламе более 3,5 миллионов долларов, возглавив соответствующий рейтинг Forbes.
"Forbes решил изучить, кому достаются эти деньги и посчитать, кто из видеоблогеров в русскоязычном YouTube зарабатывает на рекламе больше всех. Лидеры рейтинга стендапер с ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры — на канале LABELCOM они заработали за год $3,55 миллиона", - сообщается на сайте издания.
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Отмечается, что самое популярное шоу канала - "Что было дальше?" (ЧБД), так же на канале выходят шоу от дуэта "Лена Кука" из "Comedy Баттл", Roast Battle с Алексеем Щербаковым и другие. По данным Forbes, реклама на канале в среднем самая дорогая - в ЧБД она продается на несколько месяцев вперед. Среди рекламодателей такие компании как "Газпром Нефть" и Samsung.
На втором месте - канал о гаджетах Wylsacom, созданный блогером Валентином Петуховым. Доход с рекламы составил более 3,4 миллионов долларов. На канале размещается реклама производителей смартфонов, ПК и техники, так же у Петухова есть контракты со "Сбером" и "Мегафном".
Дальнейший рейтинг Forbes выглядит следующим образом: Александр Гудков (канал Чикен Карри, 2,5 миллиона подписчиков - доход более 1,1 миллиона долларов), Юрий Дудь (8,2 миллиона подписчиков, доход - 980 тысяч долларов), Антон Лапенко (2,8 миллиона подписчиков, доход - 980 тысяч долларов), Алексей Пивоваров (1, 6 миллиона подписчиков, доход - 920 тысяч долларов), Дима Гордей (5,5 миллиона подписчиков, доход - 850 тысяч долларов), Ксения Собчак (1,8 миллиона подписчиков, доход - 840 тысяч долларов).
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Также в рейтинг вошли Дима Масленников (8,6 миллиона подписчиков, доход - 780 тысяч долларов), Константин Заруцкий (4,8 миллиона подписчиков, доход - 660 тысяч долларов), Ирина Шихман (1,4 миллиона подписчиков, доход - 650 тысяч долларов), Николай Соболев (5,2 миллиона подписчиков, доход - 600 тысяч долларов), Эрик Давидыч (4 миллиона подписчиков, доход - 510 тысяч долларов), Андрей Ширгин (15,1 миллион подписчиков, доход - 490 тысяч долларов), Алишер Моргенштерн (8,2 миллиона подписчиков, доход - 470 тысяч долларов).