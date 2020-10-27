https://ria.ru/20201027/putin-1581845244.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T22:09

2020-10-27T22:09

2020-10-28T00:04

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

владимир путин

турция

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Президенты России и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> по телефону обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер выразил "глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока". Также Путин проинформировал своего коллегу о контактах с руководством <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и шагах по скорейшему достижению перемирия и деэскалации кризиса.Помимо этого, два лидера обсудили взаимодействие на сирийском направлении, включая политическое урегулирование при содействии стран — гарантов Астанинского процесса. "Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договоренностей по стабилизации в <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a> и Заевфратье", — добавили в Кремле.

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Ярослав Погодин Лучшая новость на этом направлении... 40

Андрей Синица Арестовать все их счета, и их граждан, изъять их собственность, выслать всех граждан и запретить въезд. 29

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

россия

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган