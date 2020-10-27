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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/putin-1581845244.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T22:09
2020-10-28T00:04
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
владимир путин
турция
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Президенты России и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> по телефону обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер выразил "глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока". Также Путин проинформировал своего коллегу о контактах с руководством <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и шагах по скорейшему достижению перемирия и деэскалации кризиса.Помимо этого, два лидера обсудили взаимодействие на сирийском направлении, включая политическое урегулирование при содействии стран — гарантов Астанинского процесса. "Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договоренностей по стабилизации в <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибе</a> и Заевфратье", — добавили в Кремле.
https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
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Арестовать все их счета, и их граждан, изъять их собственность, выслать всех граждан и запретить въезд.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
россия
турция
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

22:09 27.10.2020 (обновлено: 00:04 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер выразил "глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока".
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Также Путин проинформировал своего коллегу о контактах с руководством Азербайджана и Армении и шагах по скорейшему достижению перемирия и деэскалации кризиса.
Помимо этого, два лидера обсудили взаимодействие на сирийском направлении, включая политическое урегулирование при содействии стран — гарантов Астанинского процесса.
"Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договоренностей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье", — добавили в Кремле.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ миреРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
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