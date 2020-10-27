https://ria.ru/20201027/obstrel-1581807712.html

Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле Бардинского района

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле армянской стороной Бардинского района Азербайджана. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:00

2020-10-27T18:00

2020-10-27T18:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла заявление <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> об обстреле армянской стороной Бардинского района <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Ранее помощник азербайджанского президента <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил, что три человека, в том числе ребенок, погибли, десять ранены якобы в результате ракетного удара армянских вооруженных сил по Бардинскому району Азербайджана."Заявление азербайджанской стороны о том, что якобы с территории Армении был нанесен ракетный удар по Бардинскому району - совершенная ложь... Ни ВС Армении, ни Армия обороны Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) не выпускали никакой ракеты в этом направлении", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201024/armeniya-1581397820.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире