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https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581699397.html
В Германии Навального обвинили в злоупотреблении гостеприимством
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, недовольных поведением и высказываниями российского блогера Алексея Навального. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:47
2020-10-27T09:47
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
евросоюз
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости</strong>. Немецкая газета <a href="http://www.sueddeutsche.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Süddeutsche Zeitung</a> опубликовала письма читателей, недовольных поведением и высказываниями российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Так, Вольфганг Хайнц, автор одного из писем, обвинил Навального в злоупотреблении правом гостя, а также обратил внимание на то, что россиянин позволяет себе оскорблять бывшего канцлера <a href="http://ria.ru/person_Gerkhard_SHreder/" target="_blank" data-auto="true">Герхарда Шредера</a>.Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.За Шредера вступился и автор другого письма Петер Фендт. Он назвал бывшего канцлера одним из лучших лидеров <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, подчеркнув, что Шредер оживил экономику и защищал национальные интересы. Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга призвал не подражать Навальному. Его возмутило то, что немецкое правительство "заглядывает в рот" российскому блогеру.Кроме того, автор письма напомнил, что Навальный "оправдывает неприкрытую ксенофобию". В пример он привел заявление блогера о том, что каждое второе тяжкое преступление в Москве якобы совершают мигранты, а также участие в "русском марше", организованном националистами.Новые санкции против РоссииИнцидент с Алексеем Навальным послужил поводом для введения новых санкций против России со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. В черный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Фигурантам списка запрещен въезд на территорию ЕС, их активы там заморожены, а физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять им средства.Решение Евросоюза прокомментировал министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>. В интервью хорватской газете <a href="https://www.vecernji.hr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерни лист"</a> он напомнил о "высокомерном отказе" Берлина дать ответы на многочисленные запросы российском <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, что, по его словам, нарушает обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года."Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона", — сказал Лавров.По его словам, антироссийские выпады западных коллег, забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, в Москве без должной реакции не оставляют. "О наших ответных шагах в США и ЕС хорошо известно", — подчеркнул министр. Он также отметил, что США и некоторые страны Евросоюза в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития России, в том числе вводят новые санкции, но при этом не предъявляют никаких фактов, подтверждающих обвинения в адрес Москвы.При этом глава российского МИД выразил надежду, что у европейских коллег хватит здравого смысла и дальновидности, чтобы диалог России и ЕС был восстановлен в полном объеме.Инцидент с НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.По запросу Берлина ОЗХО провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580409707.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/politika-1580253217.html
https://ria.ru/20201020/navalnyy-1580721162.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/putin-1581185341.html
Навальный абсолютно прав по поводу преступности и мигрантами. Достаточно посмотреть криминальные хроники и статистику по преступлениям.
60
Алексей - это, как многоразовая мина замедленного действия с уникальной возможностью воскресать после взрыва, как Феникс из пепла... Бойся Европа! Алексей уже у вас!Гиперзвуковое оружие отдыхает.
40
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, евросоюз, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия, в мире

В Германии Навального обвинили в злоупотреблении гостеприимством

09:47 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание клиники "Шарите" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, недовольных поведением и высказываниями российского блогера Алексея Навального.
Так, Вольфганг Хайнц, автор одного из писем, обвинил Навального в злоупотреблении правом гостя, а также обратил внимание на то, что россиянин позволяет себе оскорблять бывшего канцлера Герхарда Шредера.
"Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику", — пишет читатель.
Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.
За Шредера вступился и автор другого письма Петер Фендт. Он назвал бывшего канцлера одним из лучших лидеров Германии, подчеркнув, что Шредер оживил экономику и защищал национальные интересы.
"И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом Владимиром Путиным", — написал Фендт.
Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга призвал не подражать Навальному. Его возмутило то, что немецкое правительство "заглядывает в рот" российскому блогеру.
Кроме того, автор письма напомнил, что Навальный "оправдывает неприкрытую ксенофобию". В пример он привел заявление блогера о том, что каждое второе тяжкое преступление в Москве якобы совершают мигранты, а также участие в "русском марше", организованном националистами.
"И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом", — написал Зальцер.
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Новые санкции против России

Инцидент с Алексеем Навальным послужил поводом для введения новых санкций против России со стороны Евросоюза. В черный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Фигурантам списка запрещен въезд на территорию ЕС, их активы там заморожены, а физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять им средства.
Решение Евросоюза прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью хорватской газете "Вечерни лист" он напомнил о "высокомерном отказе" Берлина дать ответы на многочисленные запросы российском Генпрокуратуры, что, по его словам, нарушает обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
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"Хилое обоснование". Приведены разногласия ЕС из-за санкций по Навальному
"Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона", — сказал Лавров.
По его словам, антироссийские выпады западных коллег, забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, в Москве без должной реакции не оставляют. "О наших ответных шагах в США и ЕС хорошо известно", — подчеркнул министр.
Он также отметил, что США и некоторые страны Евросоюза в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития России, в том числе вводят новые санкции, но при этом не предъявляют никаких фактов, подтверждающих обвинения в адрес Москвы.
При этом глава российского МИД выразил надежду, что у европейских коллег хватит здравого смысла и дальновидности, чтобы диалог России и ЕС был восстановлен в полном объеме.
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Инцидент с Навальным

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
По запросу Берлина ОЗХО провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйЕвросоюзГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГерманияВ мире
 
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