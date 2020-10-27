https://ria.ru/20201027/lekarstva-1581701348.html

В ГД предложили бесплатно выдавать препараты лечащимся от COVID-19 дома

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с предложением обеспечивать всех россиян, которые лечатся от... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:59

2020-10-27T09:59

2020-10-27T10:35

распространение нового коронавируса

фавипиравир

промомед

иван сухарев

михаил мурашко

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госдума рф

москва

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Sukharev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Сухарев</a> направил главе Министерства здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мурашко</a> письмо с предложением обеспечивать всех россиян, которые лечатся от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> на дому, лекарствами за счет федерального бюджета. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Депутат отметил, что таким пациентам выписывают стандартный список лекарств, но минимальная цена курса во многих регионах может составить более двух тысяч рублей. Поэтому Сухарев попросил главу Минздрава рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям "сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета".Сейчас в нескольких регионах, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 выдают бесплатно.Накануне Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Пациенты с COVID-19 могут использовать фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии. Кроме того, согласно рекомендациям, больных с коронавирусом могут перевести из стационара на амбулаторное лечение еще до отрицательного теста. Такое решение медики могут принять, если наблюдается положительная динамика лечения, у заболевшего нет лихорадки и высокой температуры, а также признаков дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка меньше 10 мг/л.В сентябре ведомство одобрило применение при амбулаторном лечении двух российских препаратов: "Коронавира" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливира" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". До этого их использовали только для лечения в стационарах. Препараты необходимы при болезни средней тяжести.Как отметили в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>, стоимость одной упаковки препарата не будет превышать пяти с половиной тысяч рублей без учета региональных надбавок.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/sposob-1581697885.html

https://ria.ru/20201027/vitamin-1581694719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фавипиравир, промомед, иван сухарев, михаил мурашко, р-фарм, госдума рф, москва, санкт-петербург, общество