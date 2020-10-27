Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/lekarstva-1581701348.html
В ГД предложили бесплатно выдавать препараты лечащимся от COVID-19 дома
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с предложением обеспечивать всех россиян, которые лечатся от... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:59
2020-10-27T10:35
распространение нового коронавируса
фавипиравир
промомед
иван сухарев
михаил мурашко
р-фарм
госдума рф
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_0:85:2863:1695_1400x0_80_0_0_2dd978477763ced04e8bce01299cf04f.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Sukharev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Сухарев</a> направил главе Министерства здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мурашко</a> письмо с предложением обеспечивать всех россиян, которые лечатся от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> на дому, лекарствами за счет федерального бюджета. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Депутат отметил, что таким пациентам выписывают стандартный список лекарств, но минимальная цена курса во многих регионах может составить более двух тысяч рублей. Поэтому Сухарев попросил главу Минздрава рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям "сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета".Сейчас в нескольких регионах, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 выдают бесплатно.Накануне Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Пациенты с COVID-19 могут использовать фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии. Кроме того, согласно рекомендациям, больных с коронавирусом могут перевести из стационара на амбулаторное лечение еще до отрицательного теста. Такое решение медики могут принять, если наблюдается положительная динамика лечения, у заболевшего нет лихорадки и высокой температуры, а также признаков дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка меньше 10 мг/л.В сентябре ведомство одобрило применение при амбулаторном лечении двух российских препаратов: "Коронавира" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливира" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". До этого их использовали только для лечения в стационарах. Препараты необходимы при болезни средней тяжести.Как отметили в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>, стоимость одной упаковки препарата не будет превышать пяти с половиной тысяч рублей без учета региональных надбавок.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/sposob-1581697885.html
https://ria.ru/20201027/vitamin-1581694719.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_57:0:2786:2047_1400x0_80_0_0_260e52227cbd594486be4beb92f23a08.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фавипиравир, промомед, иван сухарев, михаил мурашко, р-фарм, госдума рф, москва, санкт-петербург, общество

В ГД предложили бесплатно выдавать препараты лечащимся от COVID-19 дома

09:59 27.10.2020 (обновлено: 10:35 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с предложением обеспечивать всех россиян, которые лечатся от COVID-19 на дому, лекарствами за счет федерального бюджета. Об этом сообщает RT.
Депутат отметил, что таким пациентам выписывают стандартный список лекарств, но минимальная цена курса во многих регионах может составить более двух тысяч рублей. Поэтому Сухарев попросил главу Минздрава рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям "сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета".
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 09:49Распространение нового коронавируса
Врачи назвали способ выявления бессимптомного COVID-19
Сейчас в нескольких регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 выдают бесплатно.
Накануне Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Пациенты с COVID-19 могут использовать фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.
Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии. Кроме того, согласно рекомендациям, больных с коронавирусом могут перевести из стационара на амбулаторное лечение еще до отрицательного теста. Такое решение медики могут принять, если наблюдается положительная динамика лечения, у заболевшего нет лихорадки и высокой температуры, а также признаков дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка меньше 10 мг/л.
Прием витаминов и БАДов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 08:46Распространение нового коронавируса
Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа
В сентябре ведомство одобрило применение при амбулаторном лечении двух российских препаратов: "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед". До этого их использовали только для лечения в стационарах. Препараты необходимы при болезни средней тяжести.
Как отметили в ФАС, стоимость одной упаковки препарата не будет превышать пяти с половиной тысяч рублей без учета региональных надбавок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаФавипиравирПромомедИван СухаревМихаил МурашкоР-фармГосдума РФМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния