https://ria.ru/20201027/krym-1581822654.html

В Совфеде назвали антикрымский союз с участием США театральной структурой

Участие США в антикрымском союзе, создаваемом для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию, неудивительно, заявил РИА Новости член комитета Совета... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:10

2020-10-27T19:10

2020-10-27T19:10

россия

сергей цеков

совет федерации рф

мид украины

республика крым

севастополь

сша

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Участие <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в антикрымском союзе, создаваемом для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию, неудивительно, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Cekov" target="_blank">Сергей Цеков</a>.Ранее временный поверенный в делах США на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a> Кристина Квин заявила, что США готовы к сотрудничеству над созданием "Крымской платформы", инициированной Украиной. Квин подчеркнула, что позиция США остается твердой и неизменной – "Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России его аннексировать". Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.По его словам, нет более твердой позиции крымчан, чем законность нахождения в составе России."Крымчане даже не представляют себе, как можно снова оказаться в составе Украины. Это просто невозможно. Все, что может сделать так называемая "Крымская платформа", - это собираться на свои посиделки и обсуждать процессы, на которые не имеют абсолютно никакого влияния. Они могут делиться своими измышлениями, но никаких конкретных действий не предпримут. Это исключено", - сказал сенатор.Сенатор подчеркнул, что воссоединение <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> с Россией продиктовано волей крымского народа и с этим рано или поздно начнут считаться как на Украине, так и в западных странах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/krym-1581727702.html

https://ria.ru/20201025/krym-1581436314.html

2

россия

республика крым

севастополь

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей цеков, совет федерации рф, мид украины, республика крым, севастополь, сша, украина, в мире