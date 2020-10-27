Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/krym-1581822654.html
В Совфеде назвали антикрымский союз с участием США театральной структурой
Участие США в антикрымском союзе, создаваемом для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию, неудивительно, заявил РИА Новости член комитета Совета... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:10
2020-10-27T19:10
россия
сергей цеков
совет федерации рф
мид украины
республика крым
севастополь
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_3bb1a35d4770eeb696f567d181085905.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Участие <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в антикрымском союзе, создаваемом для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию, неудивительно, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Cekov" target="_blank">Сергей Цеков</a>.Ранее временный поверенный в делах США на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a> Кристина Квин заявила, что США готовы к сотрудничеству над созданием "Крымской платформы", инициированной Украиной. Квин подчеркнула, что позиция США остается твердой и неизменной – "Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России его аннексировать". Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.По его словам, нет более твердой позиции крымчан, чем законность нахождения в составе России."Крымчане даже не представляют себе, как можно снова оказаться в составе Украины. Это просто невозможно. Все, что может сделать так называемая "Крымская платформа", - это собираться на свои посиделки и обсуждать процессы, на которые не имеют абсолютно никакого влияния. Они могут делиться своими измышлениями, но никаких конкретных действий не предпримут. Это исключено", - сказал сенатор.Сенатор подчеркнул, что воссоединение <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> с Россией продиктовано волей крымского народа и с этим рано или поздно начнут считаться как на Украине, так и в западных странах.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/krym-1581727702.html
https://ria.ru/20201025/krym-1581436314.html
2
россия
республика крым
севастополь
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_342:0:3071:2047_1400x0_80_0_0_36fd7d3c062db882d0ee943010612691.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей цеков, совет федерации рф, мид украины, республика крым, севастополь, сша, украина, в мире

В Совфеде назвали антикрымский союз с участием США театральной структурой

19:10 27.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Участие США в антикрымском союзе, создаваемом для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию, неудивительно, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что США готовы к сотрудничеству над созданием "Крымской платформы", инициированной Украиной. Квин подчеркнула, что позиция США остается твердой и неизменной – "Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России его аннексировать". Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

"Позиция США ожидаема и неудивительна. Все, что направлено против России, американские власти всегда поддерживают, особенно со стороны Украины. "Крымская платформа" - это очередной фарс и театральная структура, призванная веселить ее участников", - сказал Цеков.

По его словам, нет более твердой позиции крымчан, чем законность нахождения в составе России.
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 12:15Сказано в эфире
"Полная агония". Зачем Киев вовлекает США в стратегию по "возврату" КрымаВ Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал крымский политолог Владислав Ганжара.
"Крымчане даже не представляют себе, как можно снова оказаться в составе Украины. Это просто невозможно. Все, что может сделать так называемая "Крымская платформа", - это собираться на свои посиделки и обсуждать процессы, на которые не имеют абсолютно никакого влияния. Они могут делиться своими измышлениями, но никаких конкретных действий не предпримут. Это исключено", - сказал сенатор.
Сенатор подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией продиктовано волей крымского народа и с этим рано или поздно начнут считаться как на Украине, так и в западных странах.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ялта - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 12:51
В Госдуме ответили на инициативу Киева о подсчете компенсации из-за Крыма
 
Обсудить2
РоссияСергей ЦековСовет Федерации РФМИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния