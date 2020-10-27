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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/karabakh-1581847634.html
Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил во вторник на брифинге, что характер боевых действий в Карабахе меняется, азербайджанская сторона... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T22:35
2020-10-27T22:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> Арцрун Ованнисян заявил во вторник на брифинге, что характер боевых действий в Карабахе меняется, азербайджанская сторона теряет первоначальное преимущество."Война изменила свой характер. Наши ВС не ведут бои с той же интенсивностью и стремительностью, но идут очень сложные боевые действия в горах, лесах, ущельях…Противник теряет свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Ованнисян</a>.В частности, по его словам, после определенных удач на равнине азербайджанские ВС попытались развить успех в горно-лесистой местности, но там идет сложная борьба."Фронт сложился вдоль реки Воротан, сегодня противник, используя беспилотники и артиллерию, пытался атаковать по направлению к Бердзору (Лачин), а также южнее и подойти к границе <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, но атаки были отражены", - сказал Ованнисян. Он добавил, что во вторник продолжились также операции по поиску и ликвидации диверсионных групп, "некоторые из них удалось нейтрализовать".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
азербайджан
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минобороны армении, арцрун ованнисян, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе

22:35 27.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил во вторник на брифинге, что характер боевых действий в Карабахе меняется, азербайджанская сторона теряет первоначальное преимущество.
"Война изменила свой характер. Наши ВС не ведут бои с той же интенсивностью и стремительностью, но идут очень сложные боевые действия в горах, лесах, ущельях…Противник теряет свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом", - сказал Ованнисян.
В частности, по его словам, после определенных удач на равнине азербайджанские ВС попытались развить успех в горно-лесистой местности, но там идет сложная борьба.
"Фронт сложился вдоль реки Воротан, сегодня противник, используя беспилотники и артиллерию, пытался атаковать по направлению к Бердзору (Лачин), а также южнее и подойти к границе Армении, но атаки были отражены", - сказал Ованнисян. Он добавил, что во вторник продолжились также операции по поиску и ликвидации диверсионных групп, "некоторые из них удалось нейтрализовать".
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянАзербайджанАрменияВ мире
 
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