Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил во вторник на брифинге, что характер боевых действий в Карабахе меняется, азербайджанская сторона теряет первоначальное преимущество.
"Война изменила свой характер. Наши ВС не ведут бои с той же интенсивностью и стремительностью, но идут очень сложные боевые действия в горах, лесах, ущельях…Противник теряет свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом", - сказал Ованнисян.
В частности, по его словам, после определенных удач на равнине азербайджанские ВС попытались развить успех в горно-лесистой местности, но там идет сложная борьба.
"Фронт сложился вдоль реки Воротан, сегодня противник, используя беспилотники и артиллерию, пытался атаковать по направлению к Бердзору (Лачин), а также южнее и подойти к границе Армении, но атаки были отражены", - сказал Ованнисян. Он добавил, что во вторник продолжились также операции по поиску и ликвидации диверсионных групп, "некоторые из них удалось нейтрализовать".
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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