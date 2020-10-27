https://ria.ru/20201027/genotsid-1581818771.html

Историк прокомментировал решение суда о геноциде советского народа

Первое судебное решение о признании факта геноцида советского мирного населения в районе Жестяной Горки Новгородской области фашистскими отрядами карателей в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:52

2020-10-27T18:52

2020-10-27T18:52

жестяная горка

россия

российская академия наук

германия

новгородская область

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155793/07/1557930724_0:75:3092:1814_1400x0_80_0_0_a90cfd98fbc21e54a9339624825fbf5d.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости</strong>. Первое судебное решение о признании факта геноцида советского мирного населения в районе <a href="http://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka/" target="_blank" data-auto="true">Жестяной Горки</a> <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> фашистскими отрядами карателей в 1942-1943 годах может послужить базой для дальнейших гражданских дел в отношении действий нацистов в годы Великой Отечественной войны, считает ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Борис Ковалев."Исходя из судебной практики, нужно идти не вглубь, а вширь. Есть немало мест на карте, где совершались похожие преступления нацистами в отношении умалишённых, военнопленных советских граждан, мирного населения. Так, одно из самых массовых мест уничтожения народа - это лагерь военнопленных Коммунар под <a href="http://ria.ru/location_CHudovo/" target="_blank" data-auto="true">Чудово</a> Новгородской области, где были десятки тысяч жертв", - сообщил РИА Новости Борис Ковалев.По его словам, то что российская судебная практика сейчас обратила внимание на эти проблемы, имеет очень важное значение не только для страны и ее представлении на международной арене, но и для родственников погибших."Мы, историки, рассматриваем этот процесс как возможность получить новую информацию. А вот родственники убитых во время войны в таких лагерях, как Жестяная Горка, могут подавать иски о материальной компенсации не на уровне государства, а на уровне индивида", - сказал Ковалев.Солецкий районный суд во вторник впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942-43 годах.В заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков отметил, что по уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют сроков давности. При этом, по его словам, факты "истребления этнических групп советского народа" в войну до этого официально не признавались.В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. <a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весной</a> прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских.По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала <a href="http://ria.ru/person_kurt-herzog/" target="_blank" data-auto="true">Курта Херцога</a>, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей (умер в 1948-м). Вместе с тем исполнители расправ к ответственности так и не привлекались.В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.В этой связи помощник президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> отмечал, что несмотря на колоссальные потери <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в войне факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.

https://ria.ru/20200605/1572518223.html

https://ria.ru/20200521/1571781093.html

https://ria.ru/20200528/1572126733.html

жестяная горка

россия

германия

новгородская область

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жестяная горка, россия, российская академия наук, германия, новгородская область, ссср, общество