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https://ria.ru/20201027/feyki-1581721492.html
Роскомнадзор отметил рост цензуры российских СМИ на иностранных ресурсах
Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер, заявили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:38
2020-10-27T12:40
совет федерации рф
госдума рф
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер, заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank">Роскомнадзоре</a>.Это приводит к тому, что россияне не могут получить объективную информацию, добавляется в сообщении. Также Роскомнадзор зафиксировал рост фейков. "Youtube — 278, Instagram — 35, Facebook — 31, Twitter — 22 ссылки на фейковые материалы", — сказано в релизе. О каком периоде идет речь, не уточняется.В связи с этим ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в российское законодательство мер реагирования. О чем именно идет речь, пока неизвестно.Первого сентября Facebook сообщил об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц "за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства".К концу месяца Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости: пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik.МИД назвал это цензурой и призвал зарубежные компании перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/twitter-1577867139.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/sotsseti-1581182375.html
Я так понимаю в ближайшее время придется приобретать подписку на vpn, если они собираются блокировать ютую... Жалко
19
Вообще не жалко. Они совсем оборзели. Тупо удаляют каналы по политическим причинам.
14
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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совет федерации рф, госдума рф, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество

Роскомнадзор отметил рост цензуры российских СМИ на иностранных ресурсах

11:38 27.10.2020 (обновлено: 12:40 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер, заявили в Роскомнадзоре.

"Google (Youtube), Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. Среди них РИА Новости, Russia Today, Sputnik и "Россия-1", — уточнили в ведомстве.

Это приводит к тому, что россияне не могут получить объективную информацию, добавляется в сообщении.
Также Роскомнадзор зафиксировал рост фейков. "Youtube — 278, Instagram — 35, Facebook — 31, Twitter — 22 ссылки на фейковые материалы", — сказано в релизе. О каком периоде идет речь, не уточняется.
В связи с этим ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в российское законодательство мер реагирования. О чем именно идет речь, пока неизвестно.
Логотип агентства РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 09:57
"Акт цензуры". Twitter заблокировал в "поиске" аккаунт РИА Новости
Первого сентября Facebook сообщил об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц "за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства".
К концу месяца Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости: пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
МИД назвал это цензурой и призвал зарубежные компании перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.
Иконки приложений Facebook и Twitter - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 13:53
Охота на ведьм: Россия обеспокоена цензурой от Twitter и Facebook
 
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Совет Федерации РФГосдума РФYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterТехнологииОбщество
 
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