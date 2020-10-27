https://ria.ru/20201027/feyki-1581721492.html

Роскомнадзор отметил рост цензуры российских СМИ на иностранных ресурсах

Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер, заявили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:38

2020-10-27T11:38

2020-10-27T12:40

совет федерации рф

госдума рф

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер, заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank">Роскомнадзоре</a>.Это приводит к тому, что россияне не могут получить объективную информацию, добавляется в сообщении. Также Роскомнадзор зафиксировал рост фейков. "Youtube — 278, Instagram — 35, Facebook — 31, Twitter — 22 ссылки на фейковые материалы", — сказано в релизе. О каком периоде идет речь, не уточняется.В связи с этим ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в российское законодательство мер реагирования. О чем именно идет речь, пока неизвестно.Первого сентября Facebook сообщил об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц "за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства".К концу месяца Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости: пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik.МИД назвал это цензурой и призвал зарубежные компании перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/twitter-1577867139.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/sotsseti-1581182375.html

abcd 1234 Я так понимаю в ближайшее время придется приобретать подписку на vpn, если они собираются блокировать ютую... Жалко 19

Андрей Черепанов Вообще не жалко. Они совсем оборзели. Тупо удаляют каналы по политическим причинам. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество