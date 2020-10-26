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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/terter-1581623600.html
В Баку заявили об обстреле города Тертер Арменией из РСЗО "Смерч"
Минобороны Азербайджана сообщает, что вооруженные силы Армении обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч" город Тертер, находящийся возле зоны... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:34
2020-10-26T18:04
смерч
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
стивен биган
зограб мнацаканян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> сообщает, что вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли из реактивной системы залпового огня "<a href="https://ria.ru/product_Smerch" target="_blank" rel="nofollow noopener">Смерч</a>" город Тертер, находящийся возле зоны боевых действий в Карабахе."Двадцать шестого октября в 18:15 (17:15 мск), противник подверг обстрелу город Тертер из РСЗО "Смерч", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Ранее Госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a> и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем американского госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a>, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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смерч, стивен биган, зограб мнацаканян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об обстреле города Тертер Арменией из РСЗО "Смерч"

17:34 26.10.2020 (обновлено: 18:04 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в городе Тертер
Последствия обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщает, что вооруженные силы Армении обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч" город Тертер, находящийся возле зоны боевых действий в Карабахе.
"Двадцать шестого октября в 18:15 (17:15 мск), противник подверг обстрелу город Тертер из РСЗО "Смерч", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Ранее Госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем американского госсекретаря Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

Мужчина-пастух в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

Вид на Степанакерт
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

Дом, поврежденный в результате обстрела города Аскеран
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

Мужчина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела города Аскеран
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСмерчСтивен БиганЗограб МнацаканянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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