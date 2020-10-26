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https://ria.ru/20201026/spiderman3-1581568366.html
Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"
Английский актер Том Холланд, известный по роли Питера Паркера в двух блокбастерах Marvel о Человеке-пауке, объявил в сторис инстаграма о начале съемок третьей... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:47
2020-10-26T16:47
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
бенедикт камбербэтч
sony pictures
культура
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Английский актер Том Холланд, известный по роли Питера Паркера в двух блокбастерах Marvel о Человеке-пауке, объявил в сторис инстаграма о начале съемок третьей части фильма. Актер записал видео как только вышел из самолета. Ранее работа над фильмом был отложена из-за пандемии коронавируса. Поэтому сейчас многих поклонников Marvel обрадовала новость о том, что Том Холланд снова наденет знаменитый костюм Человека-паука и сразится со злодеями. "Давайте! Только вперед", – <a href="https://www.instagram.com/p/CGzapddgoKe/" target="_blank">написал</a> hogwarts_assemble77. "То, что он так счастлив приступить к съемкам "Человека-паука 3", меня очень подбадривает", – <a href="https://www.instagram.com/p/CGzbfaICCx2/" target="_blank">прокомментировал</a> _.ldc.mxlti._ .Подробности сюжета пока держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера <a href="https://ria.ru/20201010/spiderman-1579022715.html" target="_blank">станет</a> колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. В июне издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures <a href="https://ria.ru/20200724/1574864556.html" target="_blank">сообщило</a>, что премьера ленты состоится 17 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20201026/kholland-1581219780.html
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том холланд, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч, sony pictures

Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"

16:47 26.10.2020
 
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Предоставлено WDSSPR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Английский актер Том Холланд, известный по роли Питера Паркера в двух блокбастерах Marvel о Человеке-пауке, объявил в сторис инстаграма о начале съемок третьей части фильма.
© Фото : tomholland2013Скрин сторис из инстаграма Тома Холланда
Скрин сторис из инстаграма Тома Холланда - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : tomholland2013
Скрин сторис из инстаграма Тома Холланда
Актер записал видео как только вышел из самолета.
"Итак, мы только что приземлились в Атланте. Пришло время для "Человека-паука 3". Поехали!" – говорит Холланд.
Ранее работа над фильмом был отложена из-за пандемии коронавируса. Поэтому сейчас многих поклонников Marvel обрадовала новость о том, что Том Холланд снова наденет знаменитый костюм Человека-паука и сразится со злодеями. "Давайте! Только вперед", – написал hogwarts_assemble77. "То, что он так счастлив приступить к съемкам "Человека-паука 3", меня очень подбадривает", – прокомментировал _.ldc.mxlti._ .
Подробности сюжета пока держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.
В июне издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures сообщило, что премьера ленты состоится 17 декабря 2021 года.
Актер Том Холланд - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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КультураТом ХолландКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsБенедикт КамбербэтчSony Pictures
 
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