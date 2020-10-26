https://ria.ru/20201026/spiderman3-1581568366.html

Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"

Английский актер Том Холланд, известный по роли Питера Паркера в двух блокбастерах Marvel о Человеке-пауке, объявил в сторис инстаграма о начале съемок третьей... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:47

2020-10-26T16:47

2020-10-26T16:47

том холланд

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

бенедикт камбербэтч

sony pictures

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/21/1556162197_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_169565fa6071c050e17347fe385b82f6.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Английский актер Том Холланд, известный по роли Питера Паркера в двух блокбастерах Marvel о Человеке-пауке, объявил в сторис инстаграма о начале съемок третьей части фильма. Актер записал видео как только вышел из самолета. Ранее работа над фильмом был отложена из-за пандемии коронавируса. Поэтому сейчас многих поклонников Marvel обрадовала новость о том, что Том Холланд снова наденет знаменитый костюм Человека-паука и сразится со злодеями. "Давайте! Только вперед", – <a href="https://www.instagram.com/p/CGzapddgoKe/" target="_blank">написал</a> hogwarts_assemble77. "То, что он так счастлив приступить к съемкам "Человека-паука 3", меня очень подбадривает", – <a href="https://www.instagram.com/p/CGzbfaICCx2/" target="_blank">прокомментировал</a> _.ldc.mxlti._ .Подробности сюжета пока держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера <a href="https://ria.ru/20201010/spiderman-1579022715.html" target="_blank">станет</a> колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. В июне издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures <a href="https://ria.ru/20200724/1574864556.html" target="_blank">сообщило</a>, что премьера ленты состоится 17 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20201026/kholland-1581219780.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том холланд, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч, sony pictures