https://ria.ru/20201010/spiderman-1579022715.html

СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"

СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке,... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T07:14

2020-10-10T07:14

2020-10-10T07:14

джейми фокс

том холланд

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

бенедикт камбербэтч

лондон

сша

культура

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/benedict-cumberbatch-joins-spider-man-3-as-doctor-strange-exclusive" target="_blank">сообщает</a> THR. В издании уточняют, что он заменит Железного человека (Роберт Дауни — младший), который в первом фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год) помогал персонажу Тома Холланда стать супергероем, а также Ника Фьюри, директора секретной организации Щ. И. Т.(Сэмюэл Л. Джексон), поддерживавшего Питера Паркера в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год). По информации THR, съемки "Человека-паука 3" должны начаться в Атланте (США) в конце октября. Примерно на это же время в Лондоне запланировано производство еще одного блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", где тоже задействован Камбербэтч. Пока неясно, когда и где он будет отрабатывать свои сцены.Студии Marvel и Sony отказались от комментариев.Ранее также стало известно, что в третьей части появится Джейми Фокс. Лауреат премии "Оскар" снова вернется к роли суперзлодея Электро, которого играл в фильме Марка Уэбба "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014 год). Правда тогда, главный герой был в исполнении Эндрю Гарфилда.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/depp-1576869451.html

лондон

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейми фокс, том холланд, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч, лондон, сша