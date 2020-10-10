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https://ria.ru/20201010/spiderman-1579022715.html
СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке,... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T07:14
2020-10-10T07:14
джейми фокс
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
бенедикт камбербэтч
лондон
сша
культура
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/benedict-cumberbatch-joins-spider-man-3-as-doctor-strange-exclusive" target="_blank">сообщает</a> THR. В издании уточняют, что он заменит Железного человека (Роберт Дауни — младший), который в первом фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год) помогал персонажу Тома Холланда стать супергероем, а также Ника Фьюри, директора секретной организации Щ. И. Т.(Сэмюэл Л. Джексон), поддерживавшего Питера Паркера в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год). По информации THR, съемки "Человека-паука 3" должны начаться в Атланте (США) в конце октября. Примерно на это же время в Лондоне запланировано производство еще одного блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", где тоже задействован Камбербэтч. Пока неясно, когда и где он будет отрабатывать свои сцены.Студии Marvel и Sony отказались от комментариев.Ранее также стало известно, что в третьей части появится Джейми Фокс. Лауреат премии "Оскар" снова вернется к роли суперзлодея Электро, которого играл в фильме Марка Уэбба "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014 год). Правда тогда, главный герой был в исполнении Эндрю Гарфилда.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/depp-1576869451.html
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джейми фокс, том холланд, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч, лондон, сша

СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"

07:14 10.10.2020
 
© Фото : Marvel Studios, 2016Бенедикт Камбербэтч в фильме "Доктор Стрэндж"(2016)
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016) - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Marvel Studios, 2016
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке, сообщает THR.
В издании уточняют, что он заменит Железного человека (Роберт Дауни — младший), который в первом фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год) помогал персонажу Тома Холланда стать супергероем, а также Ника Фьюри, директора секретной организации Щ. И. Т.(Сэмюэл Л. Джексон), поддерживавшего Питера Паркера в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год).
По информации THR, съемки "Человека-паука 3" должны начаться в Атланте (США) в конце октября. Примерно на это же время в Лондоне запланировано производство еще одного блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", где тоже задействован Камбербэтч. Пока неясно, когда и где он будет отрабатывать свои сцены.
Студии Marvel и Sony отказались от комментариев.
Ранее также стало известно, что в третьей части появится Джейми Фокс. Лауреат премии "Оскар" снова вернется к роли суперзлодея Электро, которого играл в фильме Марка Уэбба "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014 год). Правда тогда, главный герой был в исполнении Эндрю Гарфилда.
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КультураДжейми ФоксТом ХолландКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsБенедикт КамбербэтчЛондонСША
 
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