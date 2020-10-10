https://ria.ru/20201010/spiderman-1579022715.html
СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке,... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T07:14
2020-10-10T07:14
2020-10-10T07:14
джейми фокс
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
бенедикт камбербэтч
лондон
сша
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148058/98/1480589840_0:0:1001:564_1400x0_80_0_0_3425544352ca1377f96cac0a258073bb.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/benedict-cumberbatch-joins-spider-man-3-as-doctor-strange-exclusive" target="_blank">сообщает</a> THR. В издании уточняют, что он заменит Железного человека (Роберт Дауни — младший), который в первом фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год) помогал персонажу Тома Холланда стать супергероем, а также Ника Фьюри, директора секретной организации Щ. И. Т.(Сэмюэл Л. Джексон), поддерживавшего Питера Паркера в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год). По информации THR, съемки "Человека-паука 3" должны начаться в Атланте (США) в конце октября. Примерно на это же время в Лондоне запланировано производство еще одного блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", где тоже задействован Камбербэтч. Пока неясно, когда и где он будет отрабатывать свои сцены.Студии Marvel и Sony отказались от комментариев.Ранее также стало известно, что в третьей части появится Джейми Фокс. Лауреат премии "Оскар" снова вернется к роли суперзлодея Электро, которого играл в фильме Марка Уэбба "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014 год). Правда тогда, главный герой был в исполнении Эндрю Гарфилда.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/depp-1576869451.html
лондон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148058/98/1480589840_6:0:870:648_1400x0_80_0_0_65ebaa9d95f4f6ab6ea2c8fb445c9f8e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейми фокс, том холланд, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч, лондон, сша
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.
СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке, сообщает
THR.
В издании уточняют, что он заменит Железного человека (Роберт Дауни — младший), который в первом фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год) помогал персонажу Тома Холланда стать супергероем, а также Ника Фьюри, директора секретной организации Щ. И. Т.(Сэмюэл Л. Джексон), поддерживавшего Питера Паркера в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год).
По информации THR, съемки "Человека-паука 3" должны начаться в Атланте (США) в конце октября. Примерно на это же время в Лондоне запланировано производство еще одного блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", где тоже задействован Камбербэтч. Пока неясно, когда и где он будет отрабатывать свои сцены.
Студии Marvel и Sony отказались от комментариев.
Ранее также стало известно, что в третьей части появится Джейми Фокс. Лауреат премии "Оскар" снова вернется к роли суперзлодея Электро, которого играл в фильме Марка Уэбба "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014 год). Правда тогда, главный герой был в исполнении Эндрю Гарфилда.