Стало известна дата премьеры нового фильма о Человеке-пауке

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьера продолжения фильма "Человек-паук: вдали от дома" отложена на 17 декабря 2021 года, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures.

Изначально показ фильма должен был состояться 16 июля 2021 года, однако в апреле компания Sony перенесла ориентировочную дату премьеры на 5 ноября. Кинолента должна стать третьим сольным фильмом о Человеке-пауке киновселенной Marvel. Главную роль в триквеле сыграет британский актер Том Холланд, исполнивший роль Питера Паркера/Человека-паука в предыдущих частях.

Отмечается, что речь идет о переносе премьеры внутри страны. Дата выхода фильма в международный прокат не уточняется.