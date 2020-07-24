https://ria.ru/20200724/1574864556.html
Стало известна дата премьеры нового фильма о Человеке-пауке
Премьера продолжения фильма "Человек-паук: вдали от дома" отложена на 17 декабря 2021 года, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:27
2020-07-24T14:27
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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том холланд, кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьера продолжения фильма "Человек-паук: вдали от дома" отложена на 17 декабря 2021 года, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures.
Изначально показ фильма должен был состояться 16 июля 2021 года, однако в апреле компания Sony перенесла ориентировочную дату премьеры на 5 ноября. Кинолента должна стать третьим сольным фильмом о Человеке-пауке киновселенной Marvel. Главную роль в триквеле сыграет британский актер Том Холланд, исполнивший роль Питера Паркера/Человека-паука в предыдущих частях.
Отмечается, что речь идет о переносе премьеры внутри страны. Дата выхода фильма в международный прокат не уточняется.
Ранее сообщалось, что премьера голливудского блокбастера "Мулан", выход которого в российский прокат был запланирован на 20 августа, переносится на неопределенный срок, а предположительные даты выхода на экраны новых серий "Звездных войн" и "Аватара" сдвинуты на год. До этого компания Warner Bros. перенесла запланированную на август премьеру нового фильма Кристофера Нолана "Довод".