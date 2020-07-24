Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200724/1574864556.html
Стало известна дата премьеры нового фильма о Человеке-пауке
Премьера продолжения фильма "Человек-паук: вдали от дома" отложена на 17 декабря 2021 года, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:27
культура
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
кристофер нолан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/40/1556164066_0:142:3136:1906_1400x0_80_0_0_d3b1c7f4255ac33647f416ed8b78cef8.jpg
https://ria.ru/20200712/1573714959.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/40/1556164066_0:142:3136:1906_1400x0_80_0_0_d3b1c7f4255ac33647f416ed8b78cef8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/40/1556164066_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_d494e5f2cb6137e1a0570f4833b18a21.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/40/1556164066_544:0:2592:2048_1400x0_80_0_0_66b94312cf9567c398bc391367b20e83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
том холланд, кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан

Стало известна дата премьеры нового фильма о Человеке-пауке

14:27 24.07.2020
255
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьера продолжения фильма "Человек-паук: вдали от дома" отложена на 17 декабря 2021 года, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures.
Изначально показ фильма должен был состояться 16 июля 2021 года, однако в апреле компания Sony перенесла ориентировочную дату премьеры на 5 ноября. Кинолента должна стать третьим сольным фильмом о Человеке-пауке киновселенной Marvel. Главную роль в триквеле сыграет британский актер Том Холланд, исполнивший роль Питера Паркера/Человека-паука в предыдущих частях.
Отмечается, что речь идет о переносе премьеры внутри страны. Дата выхода фильма в международный прокат не уточняется.
Ранее сообщалось, что премьера голливудского блокбастера "Мулан", выход которого в российский прокат был запланирован на 20 августа, переносится на неопределенный срок, а предположительные даты выхода на экраны новых серий "Звездных войн" и "Аватара" сдвинуты на год. До этого компания Warner Bros. перенесла запланированную на август премьеру нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Кадр из фильма Бэтмен. 1966 год
12 июля, 08:00Культура
Никто не знал, а я Бэтмен: за что ругали исполнителей роли Темного рыцаря
100002
КультураТом ХолландКино и сериалыНовости культурыКристофер Нолан
Рекомендуем
Первые снимки северного полюса спутника Юпитера Ганимеда, сделанные космическим аппаратом Juno
Получены первые снимки необычного льда на северном полюсе Ганимеда
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон примут участие в комедийном сериале
Вирус герпеса
Разработан новый метод лечения вируса герпеса
Буфет
Театрам рекомендовали запретить продажу еды во время спектаклей
Кадр из фильма Билл и Тед (2020)
Вышел новый трейлер третьей части "Билла и Теда" с Киану Ривзом
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о "регуляторных песочницах" для цифровых инноваций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко допустил привлечение военных к наведению порядка в Белоруссии
Засуха
В Омской области ввели режим ЧС из-за засухи
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: в Кремле знают, что в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Женщина с лишним весом
Диетолог рассказал, как определить у себя ожирение
Нападение на ресторан 1001 ночь
"Союз азербайджанцев" заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Раздельный сбор мусора
"Мусорной" темой в Ленобласти займется бизнес
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие
"Нашествие" покажет онлайн лучшие выступления прошлых лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния