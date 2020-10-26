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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/profilaktika-1581672814.html
Минздрав перечислил лекарства для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавируса можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:12
2020-10-27T01:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Для профилактики коронавируса можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, следует из рекомендаций <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF">Минздрава</a> России.На фоне роста заболеваемости COVID-19 целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, говорится в документе.Здоровым людям и пациентам из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — Минздрав рекомендует использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.При единичном контакте с зараженным SARS-CoV-2 в схему профилактики ведомство включило гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.Как ранее сообщали в Минздраве, для лечения коронавируса можно использовать шесть лекарств: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон альфа.Согласно рекомендациям ведомства, пока нет однозначных выводов об их эффективности. Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии — если потенциальная польза для пациента превысит риски.Ситуация с COVID-19За сутки в России число заболевших COVID-19 увеличилось на рекордные 17 347, выздоровели 7574 человека, 219 умерли.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (5224, днем ранее было 4455), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (715) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (499).В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 531 224 случая заболевания, 26 269 человек умерли, 1 146 096 побороли вирус.Как заявляла глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается почти 43 миллиона зараженных, более 1,15 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертом месте.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/epivakkorona-1581671638.html
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
А по зарплате Россия впереди мира сего, с конца. А так бы могли бы из 4 ки быть в 100
20
А ничего, что противомалярийный убивает. И запрещен для лечения во всех странах.
20
12
россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав перечислил лекарства для профилактики коронавируса

22:12 26.10.2020 (обновлено: 01:15 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства
Производство лекарства - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Для профилактики коронавируса можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, следует из рекомендаций Минздрава России.
На фоне роста заболеваемости COVID-19 целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, говорится в документе.
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Здоровым людям и пациентам из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — Минздрав рекомендует использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.
При единичном контакте с зараженным SARS-CoV-2 в схему профилактики ведомство включило гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.
Как ранее сообщали в Минздраве, для лечения коронавируса можно использовать шесть лекарств: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон альфа.
Согласно рекомендациям ведомства, пока нет однозначных выводов об их эффективности. Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии — если потенциальная польза для пациента превысит риски.
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Ситуация с COVID-19

За сутки в России число заболевших COVID-19 увеличилось на рекордные 17 347, выздоровели 7574 человека, 219 умерли.
Больше всего новых пациентов в Москве (5224, днем ранее было 4455), Санкт-Петербурге (715) и Подмосковье (499).
В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 531 224 случая заболевания, 26 269 человек умерли, 1 146 096 побороли вирус.
Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается почти 43 миллиона зараженных, более 1,15 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертом месте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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