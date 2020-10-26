https://ria.ru/20201026/profilaktika-1581672814.html

Минздрав перечислил лекарства для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавируса можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:12

2020-10-26T22:12

2020-10-27T01:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Для профилактики коронавируса можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, следует из рекомендаций <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF">Минздрава</a> России.На фоне роста заболеваемости COVID-19 целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, говорится в документе.Здоровым людям и пациентам из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — Минздрав рекомендует использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.При единичном контакте с зараженным SARS-CoV-2 в схему профилактики ведомство включило гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.Как ранее сообщали в Минздраве, для лечения коронавируса можно использовать шесть лекарств: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон альфа.Согласно рекомендациям ведомства, пока нет однозначных выводов об их эффективности. Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии — если потенциальная польза для пациента превысит риски.Ситуация с COVID-19За сутки в России число заболевших COVID-19 увеличилось на рекордные 17 347, выздоровели 7574 человека, 219 умерли.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (5224, днем ранее было 4455), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (715) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (499).В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 531 224 случая заболевания, 26 269 человек умерли, 1 146 096 побороли вирус.Как заявляла глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается почти 43 миллиона зараженных, более 1,15 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертом месте.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/epivakkorona-1581671638.html

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

Sergey Ustimov А по зарплате Россия впереди мира сего, с конца. А так бы могли бы из 4 ки быть в 100 20

Антон Шуртаков А ничего, что противомалярийный убивает. И запрещен для лечения во всех странах. 20

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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