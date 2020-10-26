Ученых наградили премией за скрытность подлодок-носителей "Цирконов"
15:48 26.10.2020 (обновлено: 16:37 26.10.2020)
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
© Фото : СЕВМАШ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премия правительства России по науке и технике за 2020 год присуждена специалистам, разработавшим ядерную установку и обеспечившим скрытность атомных подлодок "Ясень" – будущих носителей гиперзвуковых ракет "Циркон".
Детали проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не раскрываются, известно лишь, что они "обеспечивают безопасность, надежность и скрытность" субмарин.
Премию получил коллектив под руководством генерального директора - генерального конструктора предприятия госкорпорации "Росатом" - "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) Дмитрия Зверева. Список лауреатов опубликован на официальном портале правовой информации.
В состав коллектива также вошли сотрудники "ОКБМ Африкантов" Сергей Неевин, Михаил Большухин, Олег Морозов, Людмила Соколова, генеральный директор предприятия ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Росатома "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва) Андрей Каплиенко, начальник отделения другого предприятия "Росатома" "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова" (Сосновый Бор, Ленинградская область) Сергей Витин.
В числе награжденных за эту работу также заместитель начальника отдела "Крыловского государственного научного центра" (Санкт-Петербург) Владимир Григорьев, старший научный сотрудник "Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова" (Санкт-Петербург) Борис Константинов и заместитель директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Василий Устинов.
В годовом отчете "ОКБМ Африкантов" за 2017 год сообщалось о создании и испытаниях активной зоны - "сердца" ядерных реакторов для атомных подводных лодок IV поколения с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ. Иначе говоря, для таких реакторов не требуется перезарядка ядерного топлива, эта разработка - "мечта подводников", она значительно повысит боеготовность ВМФ РФ, заявили тогда опрошенные РИА Новости военные эксперты.
Многоцелевые атомные субмарины проекта "Ясень-М" (885М) имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения 520 метров, экипаж составляет 64 человека, автономность - 100 суток, подводная скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Как заявлял в мае этого года замминистра обороны Алексей Криворучко, "Ясени" наряду с некоторыми другими типами подлодок и надводных кораблей планируется вооружить "Цирконами".
Эта новейшая ракета будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров. Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, ракету могут взять на вооружение уже в ближайшее время, испытания подходят к концу.
По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Подпишитесь на рассылку "РИА Наука"Спасибо, вам отправлено письмо со ссылкой для подтверждения подписки