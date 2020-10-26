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РИА Наука
https://ria.ru/20201026/premiya-1581596887.html
Ученых наградили премией за скрытность подлодок-носителей "Цирконов"
Премия правительства России по науке и технике за 2020 год присуждена специалистам, разработавшим ядерную установку и обеспечившим скрытность атомных подлодок... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:48
2020-10-26T16:37
циркон
калибр
алексей криворучко
окбм африкантов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
безопасность
риа наука
нижний новгород
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Премия правительства России по науке и технике за 2020 год присуждена специалистам, разработавшим ядерную установку и обеспечившим скрытность атомных подлодок "Ясень" – будущих носителей гиперзвуковых ракет <a href="https://ria.ru/product_Cirkon" target="_blank">"Циркон"</a>.Детали проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не раскрываются, известно лишь, что они "обеспечивают безопасность, надежность и скрытность" субмарин.Премию получил коллектив под руководством генерального директора - генерального конструктора предприятия госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" - "<a href="http://ria.ru/organization__2/" target="_blank" data-auto="true">ОКБМ Африкантов"</a> (<a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижний Новгород</a>) Дмитрия Зверева. Список лауреатов опубликован на официальном портале правовой информации.В состав коллектива также вошли сотрудники "ОКБМ Африкантов" Сергей Неевин, Михаил Большухин, Олег Морозов, Людмила Соколова, генеральный директор предприятия ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Росатома "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>) Андрей Каплиенко, начальник отделения другого предприятия "Росатома" "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова" (Сосновый Бор, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская область</a>) Сергей Витин.В числе награжденных за эту работу также заместитель начальника отдела "Крыловского государственного научного центра" (<a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>) Владимир Григорьев, старший научный сотрудник "Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова" (Санкт-Петербург) Борис Константинов и заместитель директора Национального исследовательского центра "<a href="http://ria.ru/organization_Kurchatovskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Курчатовский институт</a>" Василий Устинов.В годовом отчете "ОКБМ Африкантов" за 2017 год сообщалось о создании и испытаниях активной зоны - "сердца" ядерных реакторов для атомных подводных лодок IV поколения с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ. Иначе говоря, для таких реакторов не требуется перезарядка ядерного топлива, эта разработка - "мечта подводников", она значительно повысит боеготовность ВМФ РФ, заявили тогда опрошенные РИА Новости военные эксперты.Многоцелевые атомные субмарины проекта "Ясень-М" (885М) имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения 520 метров, экипаж составляет 64 человека, автономность - 100 суток, подводная скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">ракеты "Калибр"</a> и "Оникс".Как заявлял в мае этого года замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Криворучко</a>, "Ясени" наряду с некоторыми другими типами подлодок и надводных кораблей планируется вооружить "Цирконами".Эта новейшая ракета будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров. Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, ракету могут взять на вооружение уже в ближайшее время, испытания подходят к концу.По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
https://ria.ru/20201008/zirkon-1578867429.html
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578577941.html
https://ria.ru/20201024/premii-1581319445.html
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циркон, калибр, алексей криворучко, окбм африкантов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, безопасность, нижний новгород

Ученых наградили премией за скрытность подлодок-носителей "Цирконов"

15:48 26.10.2020 (обновлено: 16:37 26.10.2020)
 
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : СЕВМАШ
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премия правительства России по науке и технике за 2020 год присуждена специалистам, разработавшим ядерную установку и обеспечившим скрытность атомных подлодок "Ясень" – будущих носителей гиперзвуковых ракет "Циркон".
Детали проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не раскрываются, известно лишь, что они "обеспечивают безопасность, надежность и скрытность" субмарин.
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Премию получил коллектив под руководством генерального директора - генерального конструктора предприятия госкорпорации "Росатом" - "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) Дмитрия Зверева. Список лауреатов опубликован на официальном портале правовой информации.
В состав коллектива также вошли сотрудники "ОКБМ Африкантов" Сергей Неевин, Михаил Большухин, Олег Морозов, Людмила Соколова, генеральный директор предприятия ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Росатома "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва) Андрей Каплиенко, начальник отделения другого предприятия "Росатома" "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова" (Сосновый Бор, Ленинградская область) Сергей Витин.
В числе награжденных за эту работу также заместитель начальника отдела "Крыловского государственного научного центра" (Санкт-Петербург) Владимир Григорьев, старший научный сотрудник "Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова" (Санкт-Петербург) Борис Константинов и заместитель директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Василий Устинов.
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В годовом отчете "ОКБМ Африкантов" за 2017 год сообщалось о создании и испытаниях активной зоны - "сердца" ядерных реакторов для атомных подводных лодок IV поколения с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ. Иначе говоря, для таких реакторов не требуется перезарядка ядерного топлива, эта разработка - "мечта подводников", она значительно повысит боеготовность ВМФ РФ, заявили тогда опрошенные РИА Новости военные эксперты.
Многоцелевые атомные субмарины проекта "Ясень-М" (885М) имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения 520 метров, экипаж составляет 64 человека, автономность - 100 суток, подводная скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Как заявлял в мае этого года замминистра обороны Алексей Криворучко, "Ясени" наряду с некоторыми другими типами подлодок и надводных кораблей планируется вооружить "Цирконами".
Эта новейшая ракета будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров. Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, ракету могут взять на вооружение уже в ближайшее время, испытания подходят к концу.
По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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РИА НаукаЦирконКалибрАлексей КриворучкоОКБМ АфрикантовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинБезопасностьНижний Новгород
 
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