https://ria.ru/20201026/peremirie-1581514928.html

Армения обвинила Азербайджан в повторном нарушении перемирия в Карабахе

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о новом нарушении Азербайджаном режима перемирия - на юго-востоке Карабаха. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:44

2020-10-26T08:44

2020-10-26T12:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о новом нарушении Азербайджаном режима перемирия - на юго-востоке Карабаха."Очередное нарушение зафиксировано примерно в 09.10 (08.10 мск). Противник обстрелял юго-восточное направление (линии соприкосновения), выпустив пять артиллерийских снарядов", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3361388867230583" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее она сообщала об обстрелах с азербайджанской стороны на северо-восточном направлении.Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.

https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581497904.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире