https://ria.ru/20201026/peremirie-1581501844.html

Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T01:20

2020-10-26T01:20

2020-10-26T01:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

майк помпео

минобороны армении

дональд трамп

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограб Мнацаканян</a> и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank">Стивеном Биганом</a>, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента.Режим прекращения огня вступит в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).Стороны, заявили о приверженности соблюдению соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 10 октября и подтвержденном спустя семь дней в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>.Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/" target="_blank">Facebook</a> о готовности <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> соблюдать условия перемирия в Карабахе, которое должно вступить в силу в понедельник в 07.00 мск."Жизни будут сохранены"Белый дом в лице советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена поздравил Армению и Азербайджан с достижением договоренностей о соблюдении режима прекращения огня."Поздравляю всех их с достижением договоренностей о соблюдении прекращения огня сегодня. Жизни будут сохранены в обеих странах", - написал он в воскресенье в своем <a href="https://twitter.com/WHNSC/status/1320467024997425153" target="_blank">Twitter</a>.По его словам, главную роль в этом сыграли госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> и его заместитель Стивен Биган.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал разобраться с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.Позиция президента АзербайджанаРанее президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в интервью французской <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank">газете Figaro</a> заявил, что его государство готово прекратить боевые действия, "если армянская сторона прекратит огонь". По его словам, необходимо, чтобы Армения признала основные принципы, определенные <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>, Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a>, которые Азербайджан, по его словам, уже принял. Он пообещал, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> после вернется за стол переговоров.В ответ в <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> заявили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев словами о готовности к перемирию в Карабахе, пытается переложить ответственность на армянскую сторону.Два неудавшихся перемирияПервая попытка договориться о перемирии была предпринята в ночь с 9 на 10 октября в Москве при участии глав МИД России, Армении и Азербайджана. Дипломаты из Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> прилетели в Москву по приглашению <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.По итогам встречи стороны заявили о прекращении боевых действий с полудня 10 октября, однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении соглашения.Второй раз Азербайджан и Армения попытались прекратить боевые действия с 18 числа, но эта попытка также оказалась неудачной.Обострение ситуации в КарабахеБоевые действия в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в развязывании боевых действий, стороны заявляют об артобстрелах населенных пунктов.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

https://ria.ru/20201025/otvetil-1581496443.html

https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581495454.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, минобороны армении, дональд трамп, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире