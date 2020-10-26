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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/peremirie-1581501844.html
Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T01:20
2020-10-26T01:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
майк помпео
минобороны армении
дональд трамп
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограб Мнацаканян</a> и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank">Стивеном Биганом</a>, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента.Режим прекращения огня вступит в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).Стороны, заявили о приверженности соблюдению соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 10 октября и подтвержденном спустя семь дней в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>.Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/" target="_blank">Facebook</a> о готовности <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> соблюдать условия перемирия в Карабахе, которое должно вступить в силу в понедельник в 07.00 мск."Жизни будут сохранены"Белый дом в лице советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена поздравил Армению и Азербайджан с достижением договоренностей о соблюдении режима прекращения огня."Поздравляю всех их с достижением договоренностей о соблюдении прекращения огня сегодня. Жизни будут сохранены в обеих странах", - написал он в воскресенье в своем <a href="https://twitter.com/WHNSC/status/1320467024997425153" target="_blank">Twitter</a>.По его словам, главную роль в этом сыграли госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> и его заместитель Стивен Биган.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал разобраться с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.Позиция президента АзербайджанаРанее президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в интервью французской <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank">газете Figaro</a> заявил, что его государство готово прекратить боевые действия, "если армянская сторона прекратит огонь". По его словам, необходимо, чтобы Армения признала основные принципы, определенные <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>, Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a>, которые Азербайджан, по его словам, уже принял. Он пообещал, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> после вернется за стол переговоров.В ответ в <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> заявили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев словами о готовности к перемирию в Карабахе, пытается переложить ответственность на армянскую сторону.Два неудавшихся перемирияПервая попытка договориться о перемирии была предпринята в ночь с 9 на 10 октября в Москве при участии глав МИД России, Армении и Азербайджана. Дипломаты из Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> прилетели в Москву по приглашению <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.По итогам встречи стороны заявили о прекращении боевых действий с полудня 10 октября, однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении соглашения.Второй раз Азербайджан и Армения попытались прекратить боевые действия с 18 числа, но эта попытка также оказалась неудачной.Обострение ситуации в КарабахеБоевые действия в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в развязывании боевых действий, стороны заявляют об артобстрелах населенных пунктов.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201025/otvetil-1581496443.html
https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581495454.html
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майк помпео, минобороны армении, дональд трамп, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии

01:20 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента.
Режим прекращения огня вступит в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).
Стороны, заявили о приверженности соблюдению соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутом в Москве 10 октября и подтвержденном спустя семь дней в Париже.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в Facebook о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия в Карабахе, которое должно вступить в силу в понедельник в 07.00 мск.
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"Жизни будут сохранены"

Белый дом в лице советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена поздравил Армению и Азербайджан с достижением договоренностей о соблюдении режима прекращения огня.
"Поздравляю всех их с достижением договоренностей о соблюдении прекращения огня сегодня. Жизни будут сохранены в обеих странах", - написал он в воскресенье в своем Twitter.
По его словам, главную роль в этом сыграли госсекретарь Майк Помпео и его заместитель Стивен Биган.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.
"Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", - заявил Трамп в воскресенье на митинге в штате Нью-Гэмпшир. Трансляция велась в его YouTube-канале.

Позиция президента Азербайджана

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro заявил, что его государство готово прекратить боевые действия, "если армянская сторона прекратит огонь". По его словам, необходимо, чтобы Армения признала основные принципы, определенные Францией, Россией и Америкой, которые Азербайджан, по его словам, уже принял. Он пообещал, что Баку после вернется за стол переговоров.
В ответ в минобороны Армении заявили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев словами о готовности к перемирию в Карабахе, пытается переложить ответственность на армянскую сторону.
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Два неудавшихся перемирия

Первая попытка договориться о перемирии была предпринята в ночь с 9 на 10 октября в Москве при участии глав МИД России, Армении и Азербайджана. Дипломаты из Баку и Еревана прилетели в Москву по приглашению Владимира Путина.
По итогам встречи стороны заявили о прекращении боевых действий с полудня 10 октября, однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении соглашения.
Второй раз Азербайджан и Армения попытались прекратить боевые действия с 18 числа, но эта попытка также оказалась неудачной.

Обострение ситуации в Карабахе

Боевые действия в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в развязывании боевых действий, стороны заявляют об артобстрелах населенных пунктов.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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Чат11
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМайк ПомпеоМинобороны АрменииДональд ТрампИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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