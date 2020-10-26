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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581530673.html
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России выявили рекордные 17 347 случаев COVID-19, темп держится на уровне 1,1 процента, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:42
2020-10-26T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в России выявили рекордные 17 347 случаев COVID-19, темп держится на уровне 1,1 процента, сообщили в оперативном штабе.До этого наибольший прирост — 17 340 — фиксировали 23 октября.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (5224, днем ранее было 4455), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (715) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (499), меньше всего — в Чечне (девять), Ненецком автономном округе (четыре) и на Чукотке (один). Более чем у четверти инфицированных нет симптомов.Умерли 219 человек, выздоровели 7574. За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 531 224 случая заболевания, скончались 26 269 человек, поправились — 1 146 096.В мире число заболевших приближается к отметке в 43 миллиона, из них как минимум 1,14 миллиона погибли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>. Россия остается на четвертой строчке, опережая <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank">Колумбию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексику</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританию</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
Кому и что они хотят доказать.... По другим заболеваниям смертность выше намного.
73
Нас не испугать!
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

10:42 26.10.2020 (обновлено: 16:54 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. За сутки в России выявили рекордные 17 347 случаев COVID-19, темп держится на уровне 1,1 процента, сообщили в оперативном штабе.
До этого наибольший прирост — 17 340 — фиксировали 23 октября.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Больше всего новых пациентов в Москве (5224, днем ранее было 4455), Санкт-Петербурге (715) и Подмосковье (499), меньше всего — в Чечне (девять), Ненецком автономном округе (четыре) и на Чукотке (один). Более чем у четверти инфицированных нет симптомов.
Умерли 219 человек, выздоровели 7574. За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 531 224 случая заболевания, скончались 26 269 человек, поправились — 1 146 096.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
В мире число заболевших приближается к отметке в 43 миллиона, из них как минимум 1,14 миллиона погибли.
В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Францию, Испанию, Колумбию, Перу, Мексику и Великобританию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уличная зачистка: зачем нужна дезинфекция в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
1 из 7

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Сотрудник коммунальных служб дезинфицирует подземный переход в центре Москвы
2 из 7

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Ярославского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
3 из 7

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

Сотрудницы клининговой службы производят дезинфекционную обработку в вагоне поезда Иволга в Москве
4 из 7

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

Сотрудники коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
5 из 7

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Ярославского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
6 из 7

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
7 из 7

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 7

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
4 из 7

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 7

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 7

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
7 из 7

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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