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Уличная зачистка: зачем нужна дезинфекция в Москве
В Москве на фоне роста количества заболевших коронавирусом возобновилась дезинфекция городских общественных пространств. Как проходит санитарная обработка в... РИА Новости, 21.10.2020
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москва сегодня: мегаполис для жизни
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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В Москве на фоне роста количества заболевших коронавирусом возобновилась дезинфекция городских общественных пространств. Как проходит санитарная обработка в городе и каким местам уделяется особое внимание, смотрите в галерее РИА Новости.
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, фото

Уличная зачистка: зачем нужна дезинфекция в Москве

10:00 21.10.2020 (обновлено: 16:43 21.10.2020)
 
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В Москве на фоне роста количества заболевших коронавирусом возобновилась дезинфекция городских общественных пространств. Как проходит санитарная обработка в городе и каким местам уделяется особое внимание, смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
1 из 7

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Сотрудник коммунальных служб дезинфицирует подземный переход в центре Москвы
2 из 7

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Ярославского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
3 из 7

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

Сотрудницы клининговой службы производят дезинфекционную обработку в вагоне поезда Иволга в Москве
4 из 7

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

Сотрудники коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
5 из 7

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Ярославского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
6 из 7

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
7 из 7

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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