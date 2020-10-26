https://ria.ru/20201026/karabakh-1581663334.html

Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы) в Карабахе. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:06

2020-10-26T21:06

2020-10-26T21:19

минобороны армении

арцрун ованнисян

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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Кубатлы (азербайджанское название - Губадлы) в Карабахе.О том, что Губадлы перешел под контроль азербайджанских вооруженных сил, в воскресенье заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>. Находящийся примерно в десяти километрах от границы с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>, город является административным центром Губадлинского района Азербайджана, был под контролем непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> с 1993 года."К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям", - сказал Ованнисян в ходе брифинга.Он пообещал во вторник представить карту боевых действий.Американский госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201026/karabakh-1581638304.html

Rbtm Карабах это Азербайджан 🇦🇿!!! 51

Jemma Sss Ну хоть одно прдтверждение. А то все на стадии отрицания 18

99

нагорно-карабахская республика

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сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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