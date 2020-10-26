Режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось, заявил Пашинян
17:53 26.10.2020 (обновлено: 18:14 26.10.2020)
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в видеообращении в Facebook заявил, что в ночь на понедельник беседовал с госсекретарем США Майком Помпео и выразил сомнения насчет соблюдения режима прекращения огня в Карабахе.
"Понятно, что в очередной раз не удалось сохранить режим прекращения огня. Я не знаю, какой будет реакция Минской группы (ОБСЕ - ред.), но армянская сторона делала все для соблюдения перемирия и Армия обороны (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.) была сдержанной. Но во второй половине дня мы можем констатировать, что сохранить перемирие не удалось", - отметил Пашиян.
Он отметил, что в ночь на понедельник провел телефонный разговор с госсекретарем США. "Я ему сказал, что для них это первое, а для нас третье перемирие и я могу примерно спрогнозировать, что с большой долей вероятность перемирие соблюдаться не будет и Азербайджан будет обвинять армянскую сторону. Но основным вопросом было: если перемирие сохранено не будет, как будем определять виновного и какие последствия будут для нарушителя", - сказал Пашинян. Он счел некорректным передавать слова Помпео, но выразил надежду, что представители США ответят на эти вопросы.
Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.