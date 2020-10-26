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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581627950.html
Режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось, заявил Пашинян
Премьер Армении Никол Пашинян в видеообращении в Facebook заявил, что в ночь на понедельник беседовал с госсекретарем США Майком Помпео и выразил сомнения... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:53
2020-10-26T18:14
никол пашинян
майк помпео
обсе
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в видеообращении в Facebook заявил, что в ночь на понедельник беседовал с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a> и выразил сомнения насчет соблюдения режима прекращения огня в Карабахе.Он отметил, что в ночь на понедельник провел телефонный разговор с госсекретарем США. "Я ему сказал, что для них это первое, а для нас третье перемирие и я могу примерно спрогнозировать, что с большой долей вероятность перемирие соблюдаться не будет и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> будет обвинять армянскую сторону. Но основным вопросом было: если перемирие сохранено не будет, как будем определять виновного и какие последствия будут для нарушителя", - сказал Пашинян. Он счел некорректным передавать слова Помпео, но выразил надежду, что представители США ответят на эти вопросы.Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201026/armeniya-1581623753.html
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сша
нагорный карабах
азербайджан
армения
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никол пашинян, майк помпео, обсе, сша, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось, заявил Пашинян

17:53 26.10.2020 (обновлено: 18:14 26.10.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в видеообращении в Facebook заявил, что в ночь на понедельник беседовал с госсекретарем США Майком Помпео и выразил сомнения насчет соблюдения режима прекращения огня в Карабахе.
"Понятно, что в очередной раз не удалось сохранить режим прекращения огня. Я не знаю, какой будет реакция Минской группы (ОБСЕ - ред.), но армянская сторона делала все для соблюдения перемирия и Армия обороны (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.) была сдержанной. Но во второй половине дня мы можем констатировать, что сохранить перемирие не удалось", - отметил Пашиян.
Он отметил, что в ночь на понедельник провел телефонный разговор с госсекретарем США. "Я ему сказал, что для них это первое, а для нас третье перемирие и я могу примерно спрогнозировать, что с большой долей вероятность перемирие соблюдаться не будет и Азербайджан будет обвинять армянскую сторону. Но основным вопросом было: если перемирие сохранено не будет, как будем определять виновного и какие последствия будут для нарушителя", - сказал Пашинян. Он счел некорректным передавать слова Помпео, но выразил надежду, что представители США ответят на эти вопросы.
Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 17:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Бои в Карабахе ужесточились, заявили в Ереване
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМайк ПомпеоОБСЕСШАНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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