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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581536613.html
В Баку опровергли заявления о применении военной авиации в Карабахе
Минобороны Азербайджана в понедельник опровергло информацию армянской стороны о применении Баку военной авиации в Карабахе. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:06
2020-10-26T12:44
обсе
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
ереван
баку
в мире
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<strong>ГЯНДЖА (Азербайджан), 26 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в понедельник опровергло информацию армянской стороны о применении <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> военной авиации в Карабахе.Ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявила о применении ВС Азербайджана военной авиации в карабахском городе Мартуни (Ходжавенд)."Распространенная армянской стороной новость о применении Азербайджаном военной авиации не соответствует действительности и является дезинформацией", - заявила пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.Министерство подчеркнуло, что Баку соблюдает гуманитарное перемирие.Ранее госдеп <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявил, что министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 8.00 (7.00 мск).Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581537305.html
https://ria.ru/20201026/peremirie-1581522258.html
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нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
ереван
баку
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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обсе, нагорно-карабахская республика, минобороны азербайджана, нагорный карабах, ереван, баку, в мире

В Баку опровергли заявления о применении военной авиации в Карабахе

11:06 26.10.2020 (обновлено: 12:44 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Круг" на подступах к Степанакерту
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ГЯНДЖА (Азербайджан), 26 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана в понедельник опровергло информацию армянской стороны о применении Баку военной авиации в Карабахе.
Ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о применении ВС Азербайджана военной авиации в карабахском городе Мартуни (Ходжавенд).
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Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается
"Распространенная армянской стороной новость о применении Азербайджаном военной авиации не соответствует действительности и является дезинформацией", - заявила пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
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Ранее госдеп США заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 8.00 (7.00 мск).
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В Баку возложили ответственность за срыв перемирия в Карабахе на Ереван
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

Мужчина-пастух в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

Вид на Степанакерт
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

Дом, поврежденный в результате обстрела города Аскеран
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

Мужчина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела города Аскеран
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахЕреванБакуВ мире
 
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