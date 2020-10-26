https://ria.ru/20201026/karabakh-1581507729.html

Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении перемирия в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня сразу после вступления в силу нового перемирия в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T07:05

2020-10-26T07:05

2020-10-26T08:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня сразу после вступления в силу нового перемирия в 07.00 мск. Ранее Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.По данным азербайджанских военных, обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района.При этом в Баку заверили, что полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения в Карабахе.В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил о готовности армянской стороны соблюдать режим перемирия. "Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 08.00 (07.00 мск) будет соблюдать полный режим прекращения огня", - написал он в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2792049917782052" target="_blank">Facebook</a>.Ситуация в КарабахеОбстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.Нынешнему перемирию предшествовали две попытки добиться прекращения огня. Первую попытку остановить боевые действия стороны предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a>. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, однако вторая попытка также сорвалась.

https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581495454.html

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нагорный карабах

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире