https://ria.ru/20201026/armeniya-1581666079.html

Президент Армении призвал заставить Турцию покинуть Южный Кавказ

Президент Армении Армен Саркисян в своей статье в издании The National отметил, что международное сообщество должно заставить Турцию покинуть Южный Кавказ. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:30

2020-10-26T21:30

2020-10-26T21:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

джабхат ан-нусра

обсе

f-16

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

сирия

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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> в своей статье в издании The National отметил, что международное сообщество должно заставить <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> покинуть Южный Кавказ."Международное сообщество должно оказать давление на Турцию, чтобы она покинула регион со своим оружием, наемниками и цинизмом. Оно должен оказать давление на <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>, чтобы он соблюдал режим прекращения огня (в Карабахе – ред.). Война, объявленная Турцией и Азербайджаном моему народу, грозит созданием новой <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> на Кавказе, что может вызвать более серьезную эскалацию во всем регионе и за его пределами", - говорится в публикации, текст которого приводит сайт армянского лидера.По его словам, на стороне Азербайджана действуют турецкие генералы, офицеры, военные специалисты, используются истребители <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> и беспилотники Bayraktar. "Каждый день эти смертоносные машины бомбят <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, даже территорию Армении. Такое смертоносное оружие, как кассетные боеприпасы, широко применялись более трех недель против мирного населения, включая гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы, дома и даже детские сады", - отмечается в статье.По словам президент, активно участвуют в боевых действиях наемники международных террористических организаций, воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a>, в частности "<a href="http://ria.ru/organization_Dzhabkhat_an-Nusra/" target="_blank" data-auto="true">Джабхат ан-Нусра</a>"* (запрещена в РФ), "Фиркат Хамза" и "Дивизия Султана Мурада". "Фактически, Армения и Нагорный Карабах имеют дело с международным терроризмом", - сказал президент.Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.<br><br><em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20201026/karabakh-1581654898.html

https://ria.ru/20201026/obstrely-1581626011.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

сирия

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, джабхат ан-нусра, обсе, f-16, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, турция, сирия, сша, армения, в мире