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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/armeniya-1581666079.html
Президент Армении призвал заставить Турцию покинуть Южный Кавказ
Президент Армении Армен Саркисян в своей статье в издании The National отметил, что международное сообщество должно заставить Турцию покинуть Южный Кавказ. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:30
2020-10-26T21:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен саркисян
джабхат ан-нусра
обсе
f-16
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
сирия
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> в своей статье в издании The National отметил, что международное сообщество должно заставить <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> покинуть Южный Кавказ."Международное сообщество должно оказать давление на Турцию, чтобы она покинула регион со своим оружием, наемниками и цинизмом. Оно должен оказать давление на <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>, чтобы он соблюдал режим прекращения огня (в Карабахе – ред.). Война, объявленная Турцией и Азербайджаном моему народу, грозит созданием новой <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> на Кавказе, что может вызвать более серьезную эскалацию во всем регионе и за его пределами", - говорится в публикации, текст которого приводит сайт армянского лидера.По его словам, на стороне Азербайджана действуют турецкие генералы, офицеры, военные специалисты, используются истребители <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> и беспилотники Bayraktar. "Каждый день эти смертоносные машины бомбят <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, даже территорию Армении. Такое смертоносное оружие, как кассетные боеприпасы, широко применялись более трех недель против мирного населения, включая гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы, дома и даже детские сады", - отмечается в статье.По словам президент, активно участвуют в боевых действиях наемники международных террористических организаций, воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a>, в частности "<a href="http://ria.ru/organization_Dzhabkhat_an-Nusra/" target="_blank" data-auto="true">Джабхат ан-Нусра</a>"* (запрещена в РФ), "Фиркат Хамза" и "Дивизия Султана Мурада". "Фактически, Армения и Нагорный Карабах имеют дело с международным терроризмом", - сказал президент.Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.<br><br><em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581654898.html
https://ria.ru/20201026/obstrely-1581626011.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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сирия
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армен саркисян, джабхат ан-нусра, обсе, f-16, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, турция, сирия, сша, армения, в мире

Президент Армении призвал заставить Турцию покинуть Южный Кавказ

21:30 26.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в своей статье в издании The National отметил, что международное сообщество должно заставить Турцию покинуть Южный Кавказ.
"Международное сообщество должно оказать давление на Турцию, чтобы она покинула регион со своим оружием, наемниками и цинизмом. Оно должен оказать давление на Азербайджан, чтобы он соблюдал режим прекращения огня (в Карабахе – ред.). Война, объявленная Турцией и Азербайджаном моему народу, грозит созданием новой Сирии на Кавказе, что может вызвать более серьезную эскалацию во всем регионе и за его пределами", - говорится в публикации, текст которого приводит сайт армянского лидера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на церемонии возложения цветов во время акции памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 20:03
Супруга премьера Армении собралась воевать в Карабахе
По его словам, на стороне Азербайджана действуют турецкие генералы, офицеры, военные специалисты, используются истребители F-16 и беспилотники Bayraktar. "Каждый день эти смертоносные машины бомбят Нагорный Карабах, даже территорию Армении. Такое смертоносное оружие, как кассетные боеприпасы, широко применялись более трех недель против мирного населения, включая гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы, дома и даже детские сады", - отмечается в статье.
По словам президент, активно участвуют в боевых действиях наемники международных террористических организаций, воюющих на Ближнем Востоке, в частности "Джабхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ), "Фиркат Хамза" и "Дивизия Султана Мурада". "Фактически, Армения и Нагорный Карабах имеют дело с международным терроризмом", - сказал президент.
Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Последствия обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 17:46Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле трех населенных пунктов
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен СаркисянДжабхат ан-НусраОБСЕF-16Нагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияСирияСШААрменияВ мире
 
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