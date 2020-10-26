Президент Армении призвал заставить Турцию покинуть Южный Кавказ
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в своей статье в издании The National отметил, что международное сообщество должно заставить Турцию покинуть Южный Кавказ.
"Международное сообщество должно оказать давление на Турцию, чтобы она покинула регион со своим оружием, наемниками и цинизмом. Оно должен оказать давление на Азербайджан, чтобы он соблюдал режим прекращения огня (в Карабахе – ред.). Война, объявленная Турцией и Азербайджаном моему народу, грозит созданием новой Сирии на Кавказе, что может вызвать более серьезную эскалацию во всем регионе и за его пределами", - говорится в публикации, текст которого приводит сайт армянского лидера.
По его словам, на стороне Азербайджана действуют турецкие генералы, офицеры, военные специалисты, используются истребители F-16 и беспилотники Bayraktar. "Каждый день эти смертоносные машины бомбят Нагорный Карабах, даже территорию Армении. Такое смертоносное оружие, как кассетные боеприпасы, широко применялись более трех недель против мирного населения, включая гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы, дома и даже детские сады", - отмечается в статье.
По словам президент, активно участвуют в боевых действиях наемники международных террористических организаций, воюющих на Ближнем Востоке, в частности "Джабхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ), "Фиркат Хамза" и "Дивизия Султана Мурада". "Фактически, Армения и Нагорный Карабах имеют дело с международным терроризмом", - сказал президент.
Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России
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