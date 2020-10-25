https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581497904.html

Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью индийской телекомпании WION заявил, что считает происходящие в Карабахе события продолжением геноцидальной... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T23:17

2020-10-25T23:17

2020-10-25T23:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в интервью индийской телекомпании <a href="https://online-television.org/2416-wion.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">WION</a> заявил, что считает происходящие в Карабахе события продолжением геноцидальной политики <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>."Я считаю, что то, что происходит в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, и турецкое присутствие является продолжением геноцидальной политики Турции в отношении армян. Вы знаете, что в начале XX века, в частности, в 1915 году в Османской Турции произошел Геноцид армян, который уже официально признан многими странами мира, и в результате этого произошли этнические чистки на очень больших территориях", - сказал Пашинян.По его словам, "Турция вернулась на Южный Кавказ сто лет спустя, чтобы продолжить свою политику геноцида против армян"."Это имеет конкретную прагматическую цель. Потому что армяне Южного Кавказа - последнее препятствие на пути Турции, чтобы продолжить империалистическую политику на юг, на восток и на юго-восток. И в этом контексте, да, народ Нагорного Карабаха сталкивается с экзистенциальной угрозой, и мы считаем, что самым верным и прагматичным способом решения проблемы является применение формулы "отделения ради спасения" (remedial secession) для обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха", - отметил премьер.По его словам, Турция не скрывает участия в этом процессе. "Высокопоставленные турецкие чиновники заявили, что поддерживают <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> на поле боя, и представители вооруженных сил Турции, и турецкая военная техника, в частности, беспилотники Bayraktar, около десятка из которых уже сбиты силами самообороны Нагорного Карабаха, свидетельствуют о том, что Турция принимает непосредственное участие в этом процессе. И также есть доказательства того, что Турция вербует наемников и террористов в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и перебрасывает их в зону конфликта", - подчеркнул Пашинян.Пашинян также заявил, что действия Турции в Карабахе накладывают определенную ответственность на <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. "Турция - член НАТО, и, думаю, что действия, предпринимаемые Турцией в войне против Нагорного Карабаха, накладывают определенную ответственность и на НАТО", - сказал он.По его словам, организация <a href="http://ria.ru/organization_Human_Rigthts_Watch/" target="_blank" data-auto="true">Human Rights Watch</a> "зафиксировала, что Азербайджан использует запрещенное оружие в зоне карабахского конфликта, в частности кассетные бомбы, что является грубым нарушением международного права"."И когда страна-член НАТО участвует в этом процессе, когда страна-член НАТО переправляет наемников и террористов в зону конфликта, чтобы начать войну против Нагорного Карабаха, это прямая ответственность НАТО, и НАТО должна ответить на эти вопросы. В конце концов, как она относится к тому, что государство-член этой организации: вербует террористов и наемников и перебрасывает их в зону конфликта; участвует в процессе, где применяется запрещенное оружия и обстреливаются мирные жители", - сказал Пашинян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-25T23:17 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, турция, азербайджан, армения, в мире