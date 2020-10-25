Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:17 25.10.2020 (обновлено: 23:51 25.10.2020)
ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью индийской телекомпании WION заявил, что считает происходящие в Карабахе события продолжением геноцидальной политики Турции.
"Я считаю, что то, что происходит в Нагорном Карабахе, и турецкое присутствие является продолжением геноцидальной политики Турции в отношении армян. Вы знаете, что в начале XX века, в частности, в 1915 году в Османской Турции произошел Геноцид армян, который уже официально признан многими странами мира, и в результате этого произошли этнические чистки на очень больших территориях", - сказал Пашинян.
19 октября, 08:00"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах
По его словам, "Турция вернулась на Южный Кавказ сто лет спустя, чтобы продолжить свою политику геноцида против армян".
"Это имеет конкретную прагматическую цель. Потому что армяне Южного Кавказа - последнее препятствие на пути Турции, чтобы продолжить империалистическую политику на юг, на восток и на юго-восток. И в этом контексте, да, народ Нагорного Карабаха сталкивается с экзистенциальной угрозой, и мы считаем, что самым верным и прагматичным способом решения проблемы является применение формулы "отделения ради спасения" (remedial secession) для обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха", - отметил премьер.
По его словам, Турция не скрывает участия в этом процессе. "Высокопоставленные турецкие чиновники заявили, что поддерживают Азербайджан на поле боя, и представители вооруженных сил Турции, и турецкая военная техника, в частности, беспилотники Bayraktar, около десятка из которых уже сбиты силами самообороны Нагорного Карабаха, свидетельствуют о том, что Турция принимает непосредственное участие в этом процессе. И также есть доказательства того, что Турция вербует наемников и террористов в Сирии и перебрасывает их в зону конфликта", - подчеркнул Пашинян.
Пашинян также заявил, что действия Турции в Карабахе накладывают определенную ответственность на НАТО. "Турция - член НАТО, и, думаю, что действия, предпринимаемые Турцией в войне против Нагорного Карабаха, накладывают определенную ответственность и на НАТО", - сказал он.
По его словам, организация Human Rights Watch "зафиксировала, что Азербайджан использует запрещенное оружие в зоне карабахского конфликта, в частности кассетные бомбы, что является грубым нарушением международного права".
"И когда страна-член НАТО участвует в этом процессе, когда страна-член НАТО переправляет наемников и террористов в зону конфликта, чтобы начать войну против Нагорного Карабаха, это прямая ответственность НАТО, и НАТО должна ответить на эти вопросы. В конце концов, как она относится к тому, что государство-член этой организации: вербует террористов и наемников и перебрасывает их в зону конфликта; участвует в процессе, где применяется запрещенное оружия и обстреливаются мирные жители", - сказал Пашинян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе