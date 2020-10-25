https://ria.ru/20201025/otvetil-1581496443.html

Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе

США не способны решить ни один конфликт, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя обещание американского президента Дональда Трампа с легкостью урегулировать... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T22:48

2020-10-25T22:48

2020-10-25T22:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

дональд трамп

алексей пушков

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не способны решить ни один конфликт, заявил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>, комментируя обещание американского президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с легкостью урегулировать ситуацию в Карабахе. Пушков отметил, что США так и не смогли разрешить конфликты в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и проблему Северной Кореи. "Но другого ответа он дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов", — заключил сенатор. Ранее Трамп, выступая перед избирателями в Нью-Гэмпшире, назвал конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> "легким случаем" и пообещал "разобраться" с ним. Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Есть жертвы среди мирного населения в результате боев.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.После этого о гуманитарном перемирии с 26 октября объявили США.

https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581352192.html

https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581495454.html

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россия

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, алексей пушков, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире