Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/otvetil-1581496443.html
Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
США не способны решить ни один конфликт, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя обещание американского президента Дональда Трампа с легкостью урегулировать... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T22:48
2020-10-25T22:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
дональд трамп
алексей пушков
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580642392_0:276:3151:2048_1400x0_80_0_0_f027388c513777a44586ac5ede5c743e.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не способны решить ни один конфликт, заявил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>, комментируя обещание американского президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с легкостью урегулировать ситуацию в Карабахе. Пушков отметил, что США так и не смогли разрешить конфликты в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и проблему Северной Кореи. "Но другого ответа он дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов", — заключил сенатор. Ранее Трамп, выступая перед избирателями в Нью-Гэмпшире, назвал конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> "легким случаем" и пообещал "разобраться" с ним. Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Есть жертвы среди мирного населения в результате боев.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.После этого о гуманитарном перемирии с 26 октября объявили США.
https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581352192.html
https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581495454.html
3
россия
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580642392_905:493:2978:2048_1400x0_80_0_0_1f1016d31cdc5db5992b8d435ab26487.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, алексей пушков, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе

22:48 25.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США не способны решить ни один конфликт, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя обещание американского президента Дональда Трампа с легкостью урегулировать ситуацию в Карабахе.
"Трамп в своем репертуаре: он легко решит конфликт в Карабахе!" — написал парламентарий в твиттере.
Пушков отметил, что США так и не смогли разрешить конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине и проблему Северной Кореи.
"Но другого ответа он дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов", — заключил сенатор.
Ранее Трамп, выступая перед избирателями в Нью-Гэмпшире, назвал конфликт в Нагорном Карабахе "легким случаем" и пообещал "разобраться" с ним.
Учения артиллерийских подразделений Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 17:17Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Назван главный поставщик оружия Азербайджану

Ситуация в Карабахе

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Есть жертвы среди мирного населения в результате боев.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.
Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
После этого о гуманитарном перемирии с 26 октября объявили США.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 22:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
 
Обсудить3
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияДональд ТрампАлексей ПушковНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава непризнанной НКР заявил о готовности соблюдать перемирие в Карабахе
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния