https://ria.ru/20201025/minogue-1581170926.html
Кайли Миноуг выпустила новый сингл
Кайли Миноуг представила третий сингл из альбома "Disco" под названием "I love it". РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T00:46
2020-10-25T00:46
2020-10-25T00:46
культура
музыка
новости культуры
кайли миноуг
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости</strong>. Кайли Миноуг представила третий сингл из альбома "Disco" под названием "I love it". Ранее в июле она представила песню <a href="https://ria.ru/20200723/1574794316.html" target="_blank">"Say something"</a>, а в конце сентября — трек <a href="https://ria.ru/20200928/magic-1577746438.html" target="_blank">"Magic"</a>.Выход альбома, 15-го по счету, запланирован на 6 ноября."Мне кажется, сейчас в воздухе много любви, так же как и в начале 2000-х. И тогда, и сейчас мне было очень хорошо, и я решила передать это настроение", — рассказала она о треке "I love it". Певица также <a href="https://www.nme.com/news/music/kylie-minogue-announces-infinite-disco-livestream-2791913" target="_blank">пообещала</a> 50-минутное онлайн-выступление "Infinite Disco" на следующий день после выхода альбома, то есть 7 ноября. Она исполнит треки из предстоящей пластинки и новые версии своих хитов последних лет.
https://ria.ru/20201017/ray-1580180302.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, кайли миноуг