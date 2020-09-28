https://ria.ru/20200928/magic-1577746438.html
Кайли Миноуг поет о магии ночи в клипе на трек "Magic"
Австралийская певица Кайли Миноуг представила на YouTube красочный клип на трек "Magic". Это вторая композиция после "Say something", которая войдет в грядущий... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T05:10
2020-09-28T05:10
2020-09-28T05:24
музыка
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Австралийская певица Кайли Миноуг представила на YouTube красочный клип на трек "Magic". Это вторая композиция после "Say something", которая войдет в грядущий 15-й студийный альбом исполнительницы "Disco", <a href="https://www.nme.com/news/music/kylie-minogue-announces-release-of-new-single-magic-2758199" target="_blank">сообщает</a> NME. Песня "Magic" — легкий и ритмичный танцевальный трек. Таким же легким получился и клип, который сняла лауреат премии "Грэмми" режиссер Софи Мюллер.Она вдохновлялась эстетикой дискотек 70-х. Кайли Миноуг рассказывает о "магии" и "волшебстве" ночи в блестящем платье на фоне софитов, диско-шара и светодиодного пола, на котором танцуют артисты. Релиз альбома "Disco" запланирован на 6 ноября. Но предзаказ можно сделать уже сейчас.
https://ria.ru/20200920/gaga-1577467218.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, кайли миноуг, youtube