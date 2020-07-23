https://ria.ru/20200723/1574794316.html
Кайли Миноуг выложила в Сеть новую песню
Австралийская певица Кайли Миноуг на своем YouTube-канале поделилась новой композицией “Say something". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:31
2020-07-23T18:31
культура
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кайли миноуг
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, кайли миноуг