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Кайли Миноуг выложила в Сеть новую песню
Австралийская певица Кайли Миноуг на своем YouTube-канале поделилась новой композицией “Say something". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:31
культура
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музыка
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шоу-бизнес
кайли миноуг
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, кайли миноуг

Кайли Миноуг выложила в Сеть новую песню

18:31 23.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытие 65-го Каннского кинофестиваля
Закрытие 65-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Австралийская певица Кайли Миноуг на своем YouTube-канале поделилась новой композицией “Say something".
Это первый сингл с ее предстоящей пластинки “Disco”, выход которой запланирован на 6 ноября.
Продюсером выступил Бифф Стэннард, с которым Миноуг сотрудничает уже давно.
Поп-певица еще в мае обещала, что в следующем альбоме, 15-м по счету, будет "диско для взрослых".
Также в мае Миноуг рассказывала, что работа над новым музыкальным материалом позволяет ей поддерживать себя в форме на карантине, что благотворно влияет на ее здоровье и душевное состояние.
Концерт Кайли Миноуг в Москве
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КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыШоу-бизнесКайли Миноуг
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