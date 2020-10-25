https://ria.ru/20201025/karabakh-1581470837.html

США стараются уговорить Баку согласиться на прекращение огня в Карабахе

США стараются уговорить Азербайджан согласиться на прекращение огня в Нагорном Карабахе, заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T18:28

2020-10-25T18:28

2020-10-25T18:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

роберт о'брайен

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стараются уговорить <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> согласиться на прекращение огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a>."По указанию президента мы провели все выходные, стараясь посредничать в достижении мира между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и Азербайджаном. Армения согласилась на прекращение огня, Азербайджан пока нет. Мы подталкиваем их к этому", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://www.cbs.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/baku-1581382451.html

Мила Юрьева Разве Алиев в шаге от победы согласится на прекращение огня? Он уже скоро будет предъявлять условия мира в своих интересах 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире