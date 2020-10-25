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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581470837.html
США стараются уговорить Баку согласиться на прекращение огня в Карабахе
США стараются уговорить Азербайджан согласиться на прекращение огня в Нагорном Карабахе, заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T18:28
2020-10-25T18:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
роберт о'брайен
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стараются уговорить <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> согласиться на прекращение огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a>."По указанию президента мы провели все выходные, стараясь посредничать в достижении мира между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и Азербайджаном. Армения согласилась на прекращение огня, Азербайджан пока нет. Мы подталкиваем их к этому", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://www.cbs.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/baku-1581382451.html
Разве Алиев в шаге от победы согласится на прекращение огня? Он уже скоро будет предъявлять условия мира в своих интересах
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нагорно-карабахская республика
москва
сша
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роберт о'брайен, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

США стараются уговорить Баку согласиться на прекращение огня в Карабахе

18:28 25.10.2020
 
© РИА Новости Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту
 Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. США стараются уговорить Азербайджан согласиться на прекращение огня в Нагорном Карабахе, заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"По указанию президента мы провели все выходные, стараясь посредничать в достижении мира между Арменией и Азербайджаном. Армения согласилась на прекращение огня, Азербайджан пока нет. Мы подталкиваем их к этому", - сказал он в эфире телеканала CBS.
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 21:35
Американские дипломаты предупредили об угрозе терактов в Баку
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоберт О'БрайенОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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