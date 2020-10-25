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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581416747.html
В Карабахе заявили об обстрелах со стороны Азербайджана
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в ночь на воскресенье азербайджанские ВС обстреляли населенные пункты и сельхозугодья в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:03
2020-10-25T09:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости.</strong> Власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявили, что в ночь на воскресенье азербайджанские ВС обстреляли населенные пункты и сельхозугодья в Карабахе."В ночь с 24 на 25 октября <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> продолжил обстрел населенных пунктов. Артиллерия была применена против сел Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района. Вражеские силы наносили удары не только по мирным поселениям, но и по прилегающим к ним территориям - лесам и сельскохозяйственным угодьям", - говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы по ЧС Карабаха в <a href="https://www.facebook.com/RescueServiceOfTheNKR/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Отмечается, что в указанных населенных пунктах военных объектов нет. "Потерь и пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов не было", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581355353.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили об обстрелах со стороны Азербайджана

09:03 25.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в ночь на воскресенье азербайджанские ВС обстреляли населенные пункты и сельхозугодья в Карабахе.
"В ночь с 24 на 25 октября Азербайджан продолжил обстрел населенных пунктов. Артиллерия была применена против сел Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района. Вражеские силы наносили удары не только по мирным поселениям, но и по прилегающим к ним территориям - лесам и сельскохозяйственным угодьям", - говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы по ЧС Карабаха в Facebook.

📌Հոկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերվա ընթացքում Ադրբեջանը շարունակել է հրետակոծել հայկական բնակավայրերը: Հրետանի է...

Опубликовано ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն Суббота, 24 октября 2020 г.
Отмечается, что в указанных населенных пунктах военных объектов нет. "Потерь и пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов не было", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Захваченный армянскими силами азербайджанский танк Т-90 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 17:47Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван заявил об уничтожении 600 единиц азербайджанской бронетехники
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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