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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/aliev-1581493848.html
Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль город Губадлы в Карабахе. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T22:09
2020-10-25T22:31
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль город Губадлы в Карабахе."Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел в Зангиланском, Джабраильском, Губадлинском районах. Также освобожден город Губадлы", - написал Алиев в <a href="https://twitter.com/presidentaz/status/1320442302700179457" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Находящийся примерно в десяти километрах от границы с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> Губадлы является административным центром Губадлинского района, был под контролем непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> с 1993 года.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581491085.html
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обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире

Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе

22:09 25.10.2020 (обновлено: 22:31 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 25 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль город Губадлы в Карабахе.
"Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел в Зангиланском, Джабраильском, Губадлинском районах. Также освобожден город Губадлы", - написал Алиев в Twitter.
Находящийся примерно в десяти километрах от границы с Арменией Губадлы является административным центром Губадлинского района, был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанВ мире
 
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