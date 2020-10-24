https://ria.ru/20201024/sarkisyan-1581364006.html

Саркисян уверен, что Россия поможет Армении в случае нападения на нее

Армянский президент Армен Саркисян в интервью египетскому изданию Al-Ahram Weekly заявил, Россия окажет помощь Армении, если республика подвергнется нападению. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T19:02

2020-10-24T19:02

2020-10-24T19:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

армен саркисян

владимир путин

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости.</strong> Армянский президент <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> в интервью египетскому изданию <a href="http://english.ahram.org.eg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Al-Ahram Weekly</a> заявил, Россия окажет помощь <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, если республика подвергнется нападению."Президент (Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> заявил, что Россия будет соблюдать все свои договоренности с Арменией, это очень четкий сигнал. Я думаю, что это важно для России, российской политики, в целом на Кавказе, и в частности, на Южном Кавказе, являющемся воротами в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a>, Центральную Азию", - говорится в интервью, текст которого размещен на<a href="https://www.president.am/ru/armen-sarkissian/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> сайте </a>армянского лидера.В частности, Саркисян напомнил о военно-политических договоренностях и соглашениях между двумя странами и о том, что Армения является одним из основателей Организации Договора о коллективной безопасности. "Россия встанет рядом с Арменией как стратегический союзник, если Республика Армения подвергнется нападению", - выразил уверенность президент. По его словам, отношения между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a> очень глубокие и не зависят от "поверхностных событий". "Мы строим нашу дружбу и партнерство на прочном взаимном доверии, существующем между нашими народами и имеющем многовековую историю", - сказал Саркисян.По его словам, в контексте нагорно-карабахского конфликта Россия является надежным и активным посредником между конфликтующими сторонами. "Роль России здесь очень важна, она продемонстрировала свою приверженность поиску мирного решения конфликта, выступив 10 октября в качестве посредника между сторонами для установления режима прекращения огня. Надо признать, что это был смелый, своевременный шаг, хотя азербайджанская сторона продолжает оставаться на своей агрессивной, совершенно деструктивной позиции", - заявил президент Армении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/sarkisyan-1580677052.html

https://ria.ru/20201013/armeniya-1579606038.html

Семен Семеныч Всенепременно! Россия обязательно поможет! Армении - армянами. Азербайджану - азербайджанцами. 46

Taro G С этим хочет сказать что "мы с стороны Армение бомбим Азербайджана если они нам что то делают то Россия не забудь мы в ОДКБ" 18

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россия

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армен саркисян, владимир путин, армения, в мире