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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581358948.html
Азербайджан отправляет солдат в бой в армянской форме, заявили в Карабахе
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что ВС Азербайджана периодически отправляют в бой своих солдат, переодетых в... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T18:21
2020-10-24T18:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости.</strong> Омбудсмен непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Артак Бегларян заявил, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> периодически отправляют в бой своих солдат, переодетых в армянскую военную форму."Мы уже получили информацию от разных источников и военнослужащих, что в атаках ВС Азербайджана периодически участвуют солдаты, переодетые в армянскую военную форму. В первую очередь, азербайджанская сторона, вероятно, хочет ввести в заблуждение армянских военнослужащих и за счет этого добиться успеха. Кроме того, они с одной стороны стремятся искусственно уменьшить и скрыть количество своих погибших, а с другой - попытаться представить их как армян во время обмена телами", - написал омбудсмен в <a href="https://www.facebook.com/artak.beglaryan/posts/3657206834317527" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он отметил, что, по словам одного из очевидцев, примерно две недели назад во время атаки на Матагис азербайджанская сторона отступила, оставив на поле боя около 40 погибших солдат, переодетых в армянскую форму. "Учитывая эту практику, не исключено, что количество таких жертв будет значительно больше. Более того, не исключено, что некоторые из них были наемными террористами", - сказал Бегларян. При этом он выразил уверенность, что при обмене телами будет возможно идентифицировать трупы с использованием профессиональной методики.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581338273.html
Армяне нашли оправдание своим потерям. Ужас
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Вероятно, скоро заявят, что Азербайджан тайком отправил своих солдат служить в армянскую армию)))
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нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
армения
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Азербайджан наносит удары мощными ракетами по гражданским районам столицы Степанакерта. Данных о жертвах пока нет.
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обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан отправляет солдат в бой в армянской форме, заявили в Карабахе

18:21 24.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что ВС Азербайджана периодически отправляют в бой своих солдат, переодетых в армянскую военную форму.
"Мы уже получили информацию от разных источников и военнослужащих, что в атаках ВС Азербайджана периодически участвуют солдаты, переодетые в армянскую военную форму. В первую очередь, азербайджанская сторона, вероятно, хочет ввести в заблуждение армянских военнослужащих и за счет этого добиться успеха. Кроме того, они с одной стороны стремятся искусственно уменьшить и скрыть количество своих погибших, а с другой - попытаться представить их как армян во время обмена телами", - написал омбудсмен в Facebook.
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Он отметил, что, по словам одного из очевидцев, примерно две недели назад во время атаки на Матагис азербайджанская сторона отступила, оставив на поле боя около 40 погибших солдат, переодетых в армянскую форму. "Учитывая эту практику, не исключено, что количество таких жертв будет значительно больше. Более того, не исключено, что некоторые из них были наемными террористами", - сказал Бегларян. При этом он выразил уверенность, что при обмене телами будет возможно идентифицировать трупы с использованием профессиональной методики.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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