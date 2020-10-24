Азербайджан отправляет солдат в бой в армянской форме, заявили в Карабахе
ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что ВС Азербайджана периодически отправляют в бой своих солдат, переодетых в армянскую военную форму.
"Мы уже получили информацию от разных источников и военнослужащих, что в атаках ВС Азербайджана периодически участвуют солдаты, переодетые в армянскую военную форму. В первую очередь, азербайджанская сторона, вероятно, хочет ввести в заблуждение армянских военнослужащих и за счет этого добиться успеха. Кроме того, они с одной стороны стремятся искусственно уменьшить и скрыть количество своих погибших, а с другой - попытаться представить их как армян во время обмена телами", - написал омбудсмен в Facebook.
Он отметил, что, по словам одного из очевидцев, примерно две недели назад во время атаки на Матагис азербайджанская сторона отступила, оставив на поле боя около 40 погибших солдат, переодетых в армянскую форму. "Учитывая эту практику, не исключено, что количество таких жертв будет значительно больше. Более того, не исключено, что некоторые из них были наемными террористами", - сказал Бегларян. При этом он выразил уверенность, что при обмене телами будет возможно идентифицировать трупы с использованием профессиональной методики.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.