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https://ria.ru/20201024/dagestan-1581365859.html
Глава Дагестана призвал отказаться от иностранных названий ресторанов
Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании по развитию градостроительства региона призвал предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе и... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T19:12
2020-10-24T20:25
сергей меликов
республика дагестан
махачкала
общество
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<strong>МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меликов</a> на заседании по развитию градостроительства региона призвал предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе и ресторанов."Если какое-то кафе, то обязательно "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес", "Гавана". Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем. Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем. Пусть это будут "Дербентские огни", "Дагестанский рассвет". Такое ощущение, что в чикагских трущобах находишься. Да и сама реклама не отвечает нравственным ценностям", - сказал и.о. руководителя региона.Сергей Меликов также подверг критике архитектурный облик столицы Дагестана <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a>, в том числе рекламные щиты и вывески торговых объектов.
https://ria.ru/20200909/nerazberikha-1577010462.html
От слов "кафе" и "ресторан" тоже призываю отказаться, они иностранные, не дай Бог развратят дагестанцев. Использовать такие слова как харчевня и забегаловка. Если уж быть патриотами, то до (победного) конца.
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от Гаваны то какое зло?! Если в геополитике не шарит, то лучше вообще не начинать.
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махачкала
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сергей меликов, республика дагестан, махачкала, общество

Глава Дагестана призвал отказаться от иностранных названий ресторанов

19:12 24.10.2020 (обновлено: 20:25 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Костин / Перейти в фотобанкВрио главы Дагестана Сергей Меликов в зале заседаний Народного Собрания Республики Дагестан в Махачкале
Врио главы Дагестана Сергей Меликов в зале заседаний Народного Собрания Республики Дагестан в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Евгений Костин
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МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании по развитию градостроительства региона призвал предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе и ресторанов.
"Если какое-то кафе, то обязательно "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес", "Гавана". Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем. Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем. Пусть это будут "Дербентские огни", "Дагестанский рассвет". Такое ощущение, что в чикагских трущобах находишься. Да и сама реклама не отвечает нравственным ценностям", - сказал и.о. руководителя региона.
Сергей Меликов также подверг критике архитектурный облик столицы Дагестана Махачкалы, в том числе рекламные щиты и вывески торговых объектов.
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Сергей МеликовРеспублика ДагестанМахачкалаОбщество
 
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