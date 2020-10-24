https://ria.ru/20201024/dagestan-1581365859.html

Глава Дагестана призвал отказаться от иностранных названий ресторанов

Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании по развитию градостроительства региона призвал предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе и... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T19:12

2020-10-24T19:12

2020-10-24T20:25

сергей меликов

республика дагестан

махачкала

общество

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<strong>МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меликов</a> на заседании по развитию градостроительства региона призвал предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе и ресторанов."Если какое-то кафе, то обязательно "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес", "Гавана". Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем. Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем. Пусть это будут "Дербентские огни", "Дагестанский рассвет". Такое ощущение, что в чикагских трущобах находишься. Да и сама реклама не отвечает нравственным ценностям", - сказал и.о. руководителя региона.Сергей Меликов также подверг критике архитектурный облик столицы Дагестана <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a>, в том числе рекламные щиты и вывески торговых объектов.

https://ria.ru/20200909/nerazberikha-1577010462.html

Fed BI От слов "кафе" и "ресторан" тоже призываю отказаться, они иностранные, не дай Бог развратят дагестанцев. Использовать такие слова как харчевня и забегаловка. Если уж быть патриотами, то до (победного) конца. 51

Pawel Zverev от Гаваны то какое зло?! Если в геополитике не шарит, то лучше вообще не начинать. 27

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махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей меликов, республика дагестан, махачкала, общество