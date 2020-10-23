Коллегия Минпросвещения приняла концепцию преподавания "Истории России"
15:05 23.10.2020 (обновлено: 15:16 23.10.2020)
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Коллегия Минпросвещения РФ приняла концепцию преподавания предмета "История России", заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее специалист в новейшей истории России, автор пособий по истории и руководитель экспертного совета издательства "Просвещение" Александр Данилов рассказал РИА Новости, что министерство просвещения РФ в скором времени может принять новую концепцию преподавания истории России, в которой историю XX века будут изучать в полтора раза дольше, чем сейчас, курс будут проходит в 10-11 классах, а не только в 11-ом.
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"Очень символично, что принимаем концепцию в Год памяти и славы... Мы принимаем", - заявил Кравцов в ходе заседания коллегии.
Как пояснил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, концепция определяет цели преподавания предмета и показывают, как их достичь, сейчас уже приняты концепции 12 предметов.
Один из авторов концепции, с научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что в основу концепции было положено изложение событий истории, которое должно способствовать консолидации общества. По его словам, этот стандарт выступает в роли навигатора, показывает те обязательные темы, которые должны пройти быть в каждой школе, но их трактова зависит от учителя. Он также отметил, что преподавание предмета перешло от концентрического принципа к линейному, была расширена программа изучения истории XX века, теперь она будет преподаваться не только в 11-ом классе, а в 10-11 классах.
Чубарьян также считает, что теперь необходимо привести в соответствие курс "Всеобщей истории", чтобы "не было разнобоя", одни и те же исторические отрезки проходили параллельно в двух курсах истории.