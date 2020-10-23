https://ria.ru/20201023/ucheba-1581204412.html

Коллегия Минпросвещения приняла концепцию преподавания "Истории России"

Коллегия Минпросвещения РФ приняла концепцию преподавания предмета "История России", заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:05

2020-10-23T15:05

2020-10-23T15:16

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

российская академия наук

александр чубарьян

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Коллегия Минпросвещения РФ приняла концепцию преподавания предмета "История России", заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>.Ранее специалист в новейшей истории России, автор пособий по истории и руководитель экспертного совета издательства "Просвещение" Александр Данилов рассказал РИА Новости, что министерство просвещения РФ в скором времени может принять новую концепцию преподавания истории России, в которой историю XX века будут изучать в полтора раза дольше, чем сейчас, курс будут проходит в 10-11 классах, а не только в 11-ом."Очень символично, что принимаем концепцию в Год памяти и славы... Мы принимаем", - заявил Кравцов в ходе заседания коллегии.Как пояснил замминистра просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>, концепция определяет цели преподавания предмета и показывают, как их достичь, сейчас уже приняты концепции 12 предметов.Один из авторов концепции, с научный руководитель Института всеобщей истории <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_2cae224c9b8c578ab7f984e868af8b5f/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чубарьян</a> отметил, что в основу концепции было положено изложение событий истории, которое должно способствовать консолидации общества. По его словам, этот стандарт выступает в роли навигатора, показывает те обязательные темы, которые должны пройти быть в каждой школе, но их трактова зависит от учителя. Он также отметил, что преподавание предмета перешло от концентрического принципа к линейному, была расширена программа изучения истории XX века, теперь она будет преподаваться не только в 11-ом классе, а в 10-11 классах.Чубарьян также считает, что теперь необходимо привести в соответствие курс "Всеобщей истории", чтобы "не было разнобоя", одни и те же исторические отрезки проходили параллельно в двух курсах истории.

https://ria.ru/20201014/shkoly-1579695752.html

https://ria.ru/20201023/shkola-1581120934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, российская академия наук, александр чубарьян, образование - общество, общество