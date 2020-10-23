Блумберг: в США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15 23.10.2020 (обновлено: 08:55 23.10.2020)
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Несколько членов сената США написали главе Госдепа Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с призывом ввести ограничительные меры против Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщает Блумберг.
Отмечается, что обращение подписали Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс из Демократической партии, а также республиканцы Митт Ромни, Марко Рубио и Роджер Уикер.
Парламентарии предложили применить "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", так называемый "глобальный акт Магнитского" или закон о контроле над химическим и биологическим оружием.
Инцидент с Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в анализах не нашли.
Позже Навального перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
В начале октября ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку". Тем не менее, ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института.
Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.
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