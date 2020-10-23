https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581112820.html

Блумберг: в США выступили за санкции против России из-за дела Навального

Несколько членов сената США написали главе Госдепа Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с призывом ввести ограничительные меры против Москвы... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T01:15

2020-10-23T01:15

2020-10-23T08:55

россия

майк помпео

сергей меняйло

алексей навальный

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей кириенко

александр бортников

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Несколько членов сената США написали главе Госдепа <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майку Помпео</a> и министру финансов <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Мнучину</a> письмо с призывом ввести ограничительные меры против Москвы из-за ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщает <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a>.Отмечается, что обращение подписали Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс из Демократической партии, а также республиканцы <a href="http://ria.ru/person_Mitt_Romni/" target="_blank" data-auto="true">Митт Ромни</a>, <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a> и Роджер Уикер.Парламентарии предложили применить "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Magnitskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Магнитского</a>", так называемый "глобальный акт Магнитского" или закон о контроле над химическим и биологическим оружием.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в анализах не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.В начале октября ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку". Тем не менее, ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института.Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20201022/navalnyy-1581075505.html

https://ria.ru/20201021/rusofobiya-1580680134.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, сергей меняйло, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей кириенко, александр бортников, москва, германия, сша, берлин (город), в мире