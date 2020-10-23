https://ria.ru/20201023/putin-1581111641.html

Путин заявил о почти пяти тысячах погибших в Карабахе

После эскалации армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли почти пять тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T00:52

2020-10-23T00:52

2020-10-23T00:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

нагорный карабах

дмитрий песков

владимир путин

москва

ереван

баку

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. После эскалации армяно-азербайджанского конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> погибли почти пять тысяч человек, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании клуба "Валдай".Глава государства отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> на протяжении многих лет предлагала различные варианты урегулирования этой проблемы, чтобы достичь стабилизации ситуации на длительную историческую перспективу. Путин подчеркнул, что это была напряженная работа по сближению позиций."Казалось, что еще чуть-чуть, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", — отметил президент.Трагедия заключается в гибели людей, которых насчитывается более двух тысяч с обеих сторон, продолжил российский лидер.Он также указал на ряд фактов, которые следует учитывать в контексте карабахского кризиса."Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в <a href="http://ria.ru/location_Sumqayit/" target="_blank">Сумгаите</a>, а потом в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать", — сказал Путин.Однако не может продолжаться и ситуация, при которой значительная часть территорий <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> утрачена, заключил Путин.Делает все возможноеПрезидент России прилагает все усилия, чтобы <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан вышли на политико-дипломатические мирное урегулирование ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, заявил его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Лично президент Путин делает все возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатические мирное урегулирование", — отметил Песков в эфире "<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>".Он также подчеркнул, что Россия дорожит дружбой с обеими странами.

https://ria.ru/20201022/karabakh-1581101580.html

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html

россия

нагорный карабах

москва

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный дискуссионный клуб "валдай", нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире