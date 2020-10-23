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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/putin-1581111641.html
Путин заявил о почти пяти тысячах погибших в Карабахе
После эскалации армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли почти пять тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T00:52
2020-10-23T00:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
нагорный карабах
дмитрий песков
владимир путин
москва
ереван
баку
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. После эскалации армяно-азербайджанского конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> погибли почти пять тысяч человек, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании клуба "Валдай".Глава государства отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> на протяжении многих лет предлагала различные варианты урегулирования этой проблемы, чтобы достичь стабилизации ситуации на длительную историческую перспективу. Путин подчеркнул, что это была напряженная работа по сближению позиций."Казалось, что еще чуть-чуть, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", — отметил президент.Трагедия заключается в гибели людей, которых насчитывается более двух тысяч с обеих сторон, продолжил российский лидер.Он также указал на ряд фактов, которые следует учитывать в контексте карабахского кризиса."Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в <a href="http://ria.ru/location_Sumqayit/" target="_blank">Сумгаите</a>, а потом в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать", — сказал Путин.Однако не может продолжаться и ситуация, при которой значительная часть территорий <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> утрачена, заключил Путин.Делает все возможноеПрезидент России прилагает все усилия, чтобы <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан вышли на политико-дипломатические мирное урегулирование ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, заявил его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Лично президент Путин делает все возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатические мирное урегулирование", — отметил Песков в эфире "<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>".Он также подчеркнул, что Россия дорожит дружбой с обеими странами.
https://ria.ru/20201022/karabakh-1581101580.html
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россия
нагорный карабах
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Путин заявил о почти пяти тысячах погибших в Карабахе

00:52 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. После эскалации армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли почти пять тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай".
Глава государства отметил, что Москва на протяжении многих лет предлагала различные варианты урегулирования этой проблемы, чтобы достичь стабилизации ситуации на длительную историческую перспективу. Путин подчеркнул, что это была напряженная работа по сближению позиций.
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"Казалось, что еще чуть-чуть, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", — отметил президент.
Трагедия заключается в гибели людей, которых насчитывается более двух тысяч с обеих сторон, продолжил российский лидер.
"Много потерь обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более двух тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам ", — пояснил президент.
Он также указал на ряд фактов, которые следует учитывать в контексте карабахского кризиса.
"Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать", — сказал Путин.
Однако не может продолжаться и ситуация, при которой значительная часть территорий Азербайджана утрачена, заключил Путин.
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Делает все возможное

Президент России прилагает все усилия, чтобы Армения и Азербайджан вышли на политико-дипломатические мирное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Лично президент Путин делает все возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатические мирное урегулирование", — отметил Песков в эфире "Первого канала".
Он также подчеркнул, что Россия дорожит дружбой с обеими странами.
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