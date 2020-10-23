https://ria.ru/20201023/prigozhin-1581234155.html

Пригожин ответил высмеявшему его Шнурову

Иосиф Пригожин отреагировал на пост лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором певец иронично высказался о его поездке с Валерией в Дубай. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:17

2020-10-23T17:17

2020-10-23T17:17

шоубиз

знаменитости

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

шнур (сергей шнуров)

дубай (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486080_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_96e4abe30ca29813d702dcee9fae5d7a.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> отреагировал на пост лидера группы "<a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинград</a>" Сергея Шнурова, в котором певец иронично высказался о его поездке с <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерией</a> в <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубай</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> высмеял Пригожина за фотографии с семейного отдыха в Дубае, припомнив продюсеру его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег.Несколько месяцев назад между Шнуровым и Пригожиным разгорелся скандал после того, как продюсер заявил о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Шнуров тогда назвал его "цирковым заступником".Пригожин, в свою очередь, написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его раздражает то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.

https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html

https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html

5

дубай (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров), дубай (город)