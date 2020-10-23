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Шоубиз
https://ria.ru/20201023/prigozhin-1581234155.html
Пригожин ответил высмеявшему его Шнурову
Иосиф Пригожин отреагировал на пост лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором певец иронично высказался о его поездке с Валерией в Дубай. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:17
2020-10-23T17:17
шоубиз
знаменитости
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
шнур (сергей шнуров)
дубай (город)
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> отреагировал на пост лидера группы "<a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинград</a>" Сергея Шнурова, в котором певец иронично высказался о его поездке с <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерией</a> в <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубай</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> высмеял Пригожина за фотографии с семейного отдыха в Дубае, припомнив продюсеру его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег.Несколько месяцев назад между Шнуровым и Пригожиным разгорелся скандал после того, как продюсер заявил о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Шнуров тогда назвал его "цирковым заступником".Пригожин, в свою очередь, написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его раздражает то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.
https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html
https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html
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знаменитости, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров), дубай (город)

Пригожин ответил высмеявшему его Шнурову

17:17 23.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Иосиф Пригожин отреагировал на пост лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором певец иронично высказался о его поездке с Валерией в Дубай.
"С той частотой̆, которой̆ ты нас вспоминаешь, многие могут заподозрить, что ты у нас на зарплате", - пошутил продюсер в Instagram.
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 16:43Шоубиз
Лещенко пожаловался на "огромные убытки" артистов
Ранее Шнуров высмеял Пригожина за фотографии с семейного отдыха в Дубае, припомнив продюсеру его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег.
Несколько месяцев назад между Шнуровым и Пригожиным разгорелся скандал после того, как продюсер заявил о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Шнуров тогда назвал его "цирковым заступником".
Пригожин, в свою очередь, написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его раздражает то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 06:39Шоубиз
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ШоубизЗнаменитостиИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)Дубай (город)
 
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