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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201023/porty-1581230194.html
Ленобласть может предоставить свои порты для белорусских грузов
Ленинградская область намерена в ближайшие два года стать одним из пяти самых крупных партнеров Белоруссии, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:58
2020-10-23T16:58
ленинградская область
николай снопков
россия
александр дрозденко
белоруссия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская область</a> намерена в ближайшие два года стать одним из пяти самых крупных партнеров <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> в ходе завершающегося сегодня рабочего визита белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_nikolay-snopkov/" target="_blank" data-auto="true">Николаем Снопковым</a>.Так, губернатор представил областные порты для возможной диверсификации белорусских транспортных потоков.По его словам, Снопков прибыл в Ленинградскую область для детального практического изучения возможностей российских портов для переориентации белорусских грузов из стран <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a>. Белорусских партнеров интересовали особенности проектных решений, типы складских площадей, а также условия работы особых экономических зон и территорий опережающего развития.Дрозденко отметил, что для России и Белоруссии это важное политический и экономический проект. Для Ленинградской области новые грузы — это дополнительные налоговые поступления, рабочие места и возможности для развития территорий."Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Ленинградской области. Это только начало большого пути", — подытожил он.Также стороны обсудили планы по развитию дальнейшего сотрудничества и договорились о встрече в начале 2021 года. Сегодня же делегация из Республики Беларусь побывает в областных портовых комплексах, чтобы на месте познакомиться с их работой и возможностями.
https://ria.ru/20200725/1574907610.html
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николай снопков, россия, александр дрозденко, белоруссия

Ленобласть может предоставить свои порты для белорусских грузов

16:58 23.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкБалтийская трубопроводная система в порту Приморск. Архивное фото
Балтийская трубопроводная система в порту Приморск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Ленинградская область намерена в ближайшие два года стать одним из пяти самых крупных партнеров Белоруссии, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе завершающегося сегодня рабочего визита белорусской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым.
Так, губернатор представил областные порты для возможной диверсификации белорусских транспортных потоков.
По его словам, Снопков прибыл в Ленинградскую область для детального практического изучения возможностей российских портов для переориентации белорусских грузов из стран Прибалтики. Белорусских партнеров интересовали особенности проектных решений, типы складских площадей, а также условия работы особых экономических зон и территорий опережающего развития.
Дрозденко отметил, что для России и Белоруссии это важное политический и экономический проект. Для Ленинградской области новые грузы — это дополнительные налоговые поступления, рабочие места и возможности для развития территорий.
"Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Российской Федерации в Ленинградской области. Это только начало большого пути", — подытожил он.
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Также стороны обсудили планы по развитию дальнейшего сотрудничества и договорились о встрече в начале 2021 года. Сегодня же делегация из Республики Беларусь побывает в областных портовых комплексах, чтобы на месте познакомиться с их работой и возможностями.
 
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Ленинградская областьНиколай СнопковРоссияАлександр ДрозденкоБелоруссия
 
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