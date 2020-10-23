https://ria.ru/20201023/karabakh-1581288734.html

Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха

Влиятельный демократ в палате представителей американского конгресса, глава комитета по разведке Адам Шифф призвал США признать независимость Нагорного... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T23:13

2020-10-23T23:13

2020-10-23T23:53

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

адам шифф

обсе

дональд трамп

нагорно-карабахская республика

москва

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в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости.</strong> Влиятельный демократ в палате представителей американского конгресса, глава комитета по разведке <a href="http://ria.ru/person_Adam_SHiff/" target="_blank" data-auto="true">Адам Шифф</a> призвал США признать независимость <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>."США не будут стоять в стороне, в то время как <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> ведут войну против Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), убивая сотни солдат и гражданских жителей и делая беженцами десятки тысяч людей", — заявил Шифф во время выступления в конгрессе.По его словам, отражая атаки Азербайджана, в Карабахе погибли более 800 армянских солдат и десятки мирных жителей.Шифф также заявил, что на протяжении многих лет Баку провоцирует эскалацию конфликта. Он добавил, что Азербайджан и Турция хотят реализовать свои угрозы и ведут "бесконечную войну с помощью бомб, дронов и сирийских наемников"."Армянский народ — это внуки и правнуки людей, выживших в геноциде век назад в Османской империи, и слова и действия (президента Турции Тайипа) <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдогана</a> и (президента Азербайджана Ильхама) <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Алиева</a> сегодня вызывают в памяти преступления, совершенные более сотни лет назад. Мы не можем позволить истории повториться", — подчеркнул конгрессмен.Как отметил Шифф, если Баку и Анкара хотят войны, то сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> должны показать им, что этот вариант не пройдет.В США проживает обширная армянская диаспора, причем в округе в <u><a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/">Калифорнии</a></u>, от которого Шифф избирается в конгресс, больше всего избирателей армянского происхождения — свыше 70 тысяч.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581281995.html

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398515.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, адам шифф, обсе, дональд трамп, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире