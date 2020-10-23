Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:13 23.10.2020 (обновлено: 23:53 23.10.2020)
© AP Photo / Cliff OwenЧлен Палаты представителей США Адам Шифф
© AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Влиятельный демократ в палате представителей американского конгресса, глава комитета по разведке Адам Шифф призвал США признать независимость Нагорного Карабаха.
"США не будут стоять в стороне, в то время как Азербайджан и Турция ведут войну против Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), убивая сотни солдат и гражданских жителей и делая беженцами десятки тысяч людей", — заявил Шифф во время выступления в конгрессе.
По его словам, отражая атаки Азербайджана, в Карабахе погибли более 800 армянских солдат и десятки мирных жителей.
Шифф также заявил, что на протяжении многих лет Баку провоцирует эскалацию конфликта. Он добавил, что Азербайджан и Турция хотят реализовать свои угрозы и ведут "бесконечную войну с помощью бомб, дронов и сирийских наемников".
"Армянский народ — это внуки и правнуки людей, выживших в геноциде век назад в Османской империи, и слова и действия (президента Турции Тайипа) Эрдогана и (президента Азербайджана Ильхама) Алиева сегодня вызывают в памяти преступления, совершенные более сотни лет назад. Мы не можем позволить истории повториться", — подчеркнул конгрессмен.
Как отметил Шифф, если Баку и Анкара хотят войны, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны показать им, что этот вариант не пройдет.
В США проживает обширная армянская диаспора, причем в округе в Калифорнии, от которого Шифф избирается в конгресс, больше всего избирателей армянского происхождения — свыше 70 тысяч.
Ситуация в Карабахе
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
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