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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581280523.html
В Карабахе заявили о повреждении газопровода в результате обстрела
Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявила о повреждении в результате ракетного обстрела в пятницу газопровода в Степанакерте. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:30
2020-10-23T21:39
нагорно-карабахская республика
москва
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (<a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>) заявила о повреждении в результате ракетного обстрела в пятницу газопровода в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a>."Столица Арцаха (самоназвание НКР - ред.) Степанакерт вновь оказалась под прицелом вражеских сил, нарушающих все нормы международного гуманитарного права. В результате ракетного обстрела загорелся автомобиль, разрушены близлежащие сооружения хозяйственного значения и магазины. Поврежден газопровод, снабжающий топливом один из кварталов", - процитировал сообщение службы в своем Telegram-канале Инфоцентр НКР.По данным спасателей, жертв в результате обстрела нет.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581167434.html
нагорно-карабахская республика
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нагорный карабах
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нагорно-карабахская республика, москва, сша, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, в мире

В Карабахе заявили о повреждении газопровода в результате обстрела

21:30 23.10.2020 (обновлено: 21:39 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости. Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявила о повреждении в результате ракетного обстрела в пятницу газопровода в Степанакерте.
"Столица Арцаха (самоназвание НКР - ред.) Степанакерт вновь оказалась под прицелом вражеских сил, нарушающих все нормы международного гуманитарного права. В результате ракетного обстрела загорелся автомобиль, разрушены близлежащие сооружения хозяйственного значения и магазины. Поврежден газопровод, снабжающий топливом один из кварталов", - процитировал сообщение службы в своем Telegram-канале Инфоцентр НКР.
По данным спасателей, жертв в результате обстрела нет.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Оружие военнослужащих армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанВ мире
 
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